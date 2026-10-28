Tragedia en España: al menos 30 muertos tras el choque de dos trenes de alta velocidad

Al menos 30 personas murieron y varias resultaron heridas este miércoles 28 de octubre en España, luego de que dos trenes de alta velocidad chocaran en la provincia de Toledo. El accidente provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

El siniestro se produjo durante la mañana, en las inmediaciones de la localidad de Urda, cuando una formación AVE de la empresa estatal Renfe colisionó con un tren de la compañía privada Iryo, sobre la línea ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla.

Según las primeras informaciones, el impacto provocó que dos vagones se salieran de las vías y cayeran por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate y asistencia a los pasajeros.

ESPAÑA / 28 DE OCTUBRE DE 2026. Emergencia en España: Choque de dos trenes de alta velocidad deja decenas de muertos en Toledo. Dos trenes de alta velocidad de Renfe e Iryo chocaron, vagones se descarrilaron y cayeron por un terraplén tras la colisión por alcance entre convoys. Informes preliminares reportan decenas de muertos y numerosos heridos tras el impacto. Adif suspendió la circulación de la línea AVE Madrid-Andalucía en ambos sentidos. Familias de los más de 500 pasajeros a bordo aguardan los listados oficiales de víctimas. https://t.co/8wFfZTnbWs — Crónica Mundial 🇸🇻 🌎 (@CronicaMundial_) October 28, 2026

Medios españoles informaron que el número de víctimas fatales asciende al menos a 30, aunque las autoridades advirtieron que el balance es provisional y podría aumentar a medida que avancen los trabajos en el lugar.

En las dos formaciones viajaban más de 500 personas. Tras la colisión, numerosos pasajeros debieron ser asistidos por los servicios sanitarios, mientras los bomberos y equipos de rescate trabajaban entre los restos de los vagones para localizar a posibles sobrevivientes.

Las autoridades de Castilla-La Mancha activaron un dispositivo de emergencia que incluyó efectivos de bomberos, Protección Civil, personal sanitario y helicópteros para colaborar con la atención y el traslado de los heridos.

Como consecuencia del accidente, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó interrumpida en ambos sentidos, según confirmó el administrador de infraestructuras ferroviarias de España (Adif).

Por el momento, las causas del choque permanecen bajo investigación. Una de las primeras informaciones indica que se trató de una colisión por alcance, aunque todavía no se determinaron las circunstancias que provocaron el siniestro.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, mientras distintas autoridades suspendieron sus actividades oficiales ante la magnitud de la tragedia.

El accidente vuelve a poner el foco sobre la seguridad ferroviaria en España, apenas nueve meses después de otro grave siniestro ocurrido cerca de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos.

Las tareas de emergencia continúan y se espera que las autoridades brinden nuevas precisiones sobre la cantidad de víctimas y las circunstancias del choque durante las próximas horas.