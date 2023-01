“La ley es correcta, pero el desborde con el alcohol va a seguir existiendo”

Horacio Levantesi, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines, habló esta mañana respecto de la implementación de la ley de Tolerancia Cero.

En diálogo con el equipo del programa “Una Buena Razón”, emitido por La Brújula 24, el empresario bahiense refirió que “no se discute que la gente no tiene que beber al manejar, aparte ya veníamos con una pequeña tolerancia de 500 gramos de alcohol que funcionaba muy bien”.

“Acá en Alem –por la ubicación de su comercio– veíamos muchos operativos y no había un gran secuestro de autos. La gente es muy prudente, nosotros notábamos eso, porque tomaba una copa y nada más. El desborde está en algún sector y va a seguir estando a pesar de la ley”, consideró.

En esa misma línea, Levantesi explicó que “no solo en mi establecimiento, lo veíamos en la mayoría. El descontrol del alcohol tiene que ver con un entorno, con una actitud que genera ese impulso a consumir de más. Pero eso no sucede con la gente que se sienta a almorzar en un restaurant”.

“Si estás en Buenos Aires y decidís salir a cenar o tomar algo, no tenés la necesidad de mover tu vehículo porque tenés todos los medios de transporte funcionado”, comentó a modo de ejemplo. Aunque dijo que “esto no pasa en Bahía Blanca, y ni me imagino en las ciudades mucho más chicas como Dorrego o Pringles, en donde hay dos o tres taxis”.

“Capaz que ahora, con esta nueva medida, habrá más demanda de taxis a la noche y ese servicio funcione como debe hacerlo”, añadió Levantesi. Y manifestó que “la medida es correcta, pero habría que adecuar todo esto y funcionaría bien”.