Susbielles inauguró el nuevo Jardín Nº 962 en Tierras Argentinas

El intendente Federico Susbielles inauguró oficialmente el nuevo Jardín de Infantes Nº 962 en el barrio Tierras Argentinas, una obra destinada a ampliar la cobertura educativa en ese sector de Bahía Blanca y en barrios cercanos.

El edificio está ubicado en el cuadrante delimitado por Presbítero Biggio, Pacífico, Río Atuel y Manzana de las Luces, sobre un terreno de casi 1.000 metros cuadrados donde anteriormente funcionaba un basural.

La construcción requirió una inversión superior a los $1.062 millones, financiados mediante el Fondo Educativo. Durante el acto, Susbielles destacó la decisión de su gestión de destinar los recursos exclusivamente a infraestructura escolar. “Decidimos poner el 100% del Fondo Educativo en obras y fruto de esa decisión hoy tenemos este jardín que podemos disfrutar”, expresó.

El jefe comunal también hizo referencia a las dificultades que atravesó la ciudad en los últimos meses y consideró que la apertura del establecimiento representa una señal de recuperación. “En estos poco más de 30, 31 meses nos tocó sufrir, llorar, a muchas familias les tocó perderlo todo dos veces. Yo aprendo todos los días de mis vecinos, especialmente de los que peor la pasan. Esa fuerza y ese coraje me inspiran de manera cotidiana”, señaló.

Y agregó: “Nunca vi a un vecino de la ciudad y de este barrio bajar los brazos. Estar acá inaugurando este jardín hoy me parece que también es un símbolo de eso”.

Susbielles sostuvo que, pese a las emergencias que debió afrontar la ciudad, el Municipio decidió mantener proyectos considerados estratégicos. “Queríamos atender la emergencia, abrazar a quienes sufrían y sostener, aunque también permitirnos como comunidad seguir soñando y concretando cosas importantes. Un jardín, una escuela, hace la diferencia de una manera concreta”, afirmó.

El nuevo edificio cuenta con tres aulas completamente equipadas, Salón de Usos Múltiples, sala de música, sector administrativo con dirección y secretaría, cocina y un patio de juegos exterior. Y además de atender la matrícula de Tierras Argentinas, permitirá dar respuesta a familias de sectores como Costa Blanca, Maldonado y Puertas del Sur.

Durante el acto, el intendente también mencionó otras intervenciones previstas en el sector. “Estamos con obras en calle Pacífico, trabajando para que los puentes en poco tiempo puedan estar y estamos próximos a reafirmar el SUM”, indicó, al tiempo que destacó la necesidad de avanzar con infraestructura de agua y energía eléctrica.

Por su parte, el inspector jefe regional Claudio Martini destacó la importancia de la apertura del establecimiento. “Que estos niños y niñas se apropien del jardín para nosotros es lo más lindo que nos puede pasar. Hemos pasado muchas vicisitudes para inaugurar el jardín”, afirmó. “Esto es asegurar un derecho en un lugar de Bahía Blanca que lo necesitaba”, agregó.

La directora de la institución, Andrea Hernández, remarcó que el edificio fue pensado para brindar un espacio seguro y adecuado para los chicos. “Cada rincón está pensado para que crezcan en un ambiente seguro, lleno de estímulos y, sobre todo, de muchísimo amor”, sostuvo.

“Esto es el resultado de un trabajo en equipo. A partir de hoy este jardín es de toda la comunidad”, concluyó.