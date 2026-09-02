Cómo será el homenaje del fútbol argentino para Messi

El fútbol argentino realizará un homenaje especial a Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la Selección Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino resolvió que los encuentros de la próxima fecha se detengan a los 10 minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos.

La medida, adoptada por la Mesa Directiva de la AFA y plasmada en el Boletín N° 6940, abarcará todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas. También comprenderá al fútbol de once, futsal y fútbol playa.

La elección del minuto 10 no es casual: se trata del número que acompañó a Messi durante buena parte de su histórica trayectoria con la camiseta albiceleste.

Además, en aquellos estadios que cuenten con pantallas, antes del comienzo de los partidos se proyectará un video institucional dedicado al rosarino.

El reconocimiento llegará apenas días después de que Messi, de 39 años, comunicara públicamente el final de su carrera internacional. En una carta difundida el pasado 31 de agosto, aseguró que la decisión le “dolió en el alma”, pero consideró que había llegado el momento de dar un paso al costado.

El capitán cerró así una etapa de más de dos décadas con la Selección, en la que conquistó, entre otros títulos, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

De esta manera, cada cancha del fútbol argentino tendrá durante la próxima jornada su propio reconocimiento a quien marcó una era con la camiseta nacional.