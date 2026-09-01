Las nuevas generaciones vibraron al ritmo del tango

El histórico auditorio de Avenida Colón 80 se transformó en un espacio de fiesta, aprendizaje y tradición nacional el pasado lunes 31 de agosto. En el marco de las celebraciones por el mes de las infancias, se llevó a cabo una nueva edición de “Divertango”, la consolidada propuesta cultural nacida en 2012 que busca asegurar el recambio generacional y mantener vivas las raíces del género rioplatense.

La convocatoria superó las expectativas y completó el límite de capacidad de 240 personas por función. La jornada se organizó estratégicamente en cuatro turnos para optimizar la experiencia pedagógica: los alumnos de nivel primario asistieron a los encuentros de las 9:00 y las 13:30 horas, mientras que los estudiantes de nivel secundario participaron en las presentaciones de las 10:30 y las 14:45 horas.

Un puente entre la música y la historia nacional

La propuesta de este año se destacó por el rol de la reconocida cantante Gaby, impulsora del taller junto a José Valle, director del Ciclo Bahía Blanca NO Olvida. La artista desarrolló un relato didáctico que conectó la evolución del tango con los principales acontecimientos políticos, sociales y culturales de la historia argentina.

Además de interpretar clásicos del repertorio tradicional, Gaby sorprendió al auditorio con temas de su propia autoría como “Puedo Elegir”. La pieza aportó una mirada fresca, contemporánea y cargada de un mensaje reflexivo dirigido de forma directa a las juventudes presentes.

Dinámica multidisciplinaria en escena

El éxito pedagógico del taller se sostuvo en una estructura dinámica y atractiva que capturó la atención de los chicos de principio a fin.

El espectáculo en vivo contó con la presentación musical y de baile de la agrupación Los Purretes de Dorrego, dirigidos por Corrie Marcone.

También se utilizaron proyecciones de dibujos animados y recursos audiovisuales adaptados especialmente para los más chicos.

A su vez, los alumnos repasaron la época de oro del tango, conocieron a sus poetas más célebres, descubrieron personajes icónicos y aprendieron los secretos del lunfardo.

Respaldo y vigencia comunitaria

La gran convocatoria y la coordinación logística fueron posibles gracias al trabajo articulado de la Secretaría de Cultura y Extensión junto a la Subsecretaría de Extensión de la UNS.

La iniciativa también contó con el acompañamiento del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la Cooperativa Obrera y la coordinación de la Sede de Inspección de Educación Artística de la Jefatura Distrital.

Con un Aula Magna que desbordó entusiasmo y aplausos, “Divertango” demostró que sigue completamente vigente como un nexo fundamental entre el patrimonio histórico de la ciudad y el futuro de la comunidad.