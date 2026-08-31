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Se entregó el acusado de intentar matar a su pareja con un cutter
Cristian René Aguilar, de 48 años, permanecía prófugo desde el ataque ocurrido el 12 de agosto en una vivienda de Entre Ríos al 2200.
Cristian René Aguilar, de 48 años, acusado de intentar matar a su pareja con un cutter, fue detenido este lunes luego de presentarse espontáneamente en la sede de la UFIJ Nº 5 de Bahía Blanca.
Inicialmente se había informado que personal de la Comisaría Quinta lo había localizado en la zona de calles Estomba y Rondeau tras una serie de tareas investigativas y de vigilancia. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que Aguilar se hizo presente por sus propios medios en la mesa de entradas de la Fiscalía, donde se puso a disposición de la Justicia.
Ante esa situación, el fiscal Jorge Viego se comunicó con las autoridades policiales para que hicieran efectivo el pedido de captura que pesaba sobre el sospechoso. Posteriormente se concretó su detención.
Aguilar era buscado desde el 12 de agosto por un grave episodio ocurrido en una vivienda de Entre Ríos 2225. Está acusado de atacar con un arma blanca a Sonia Guadalupe Rivera Martínez, de 40 años, y provocarle heridas de consideración en el cuello, abdomen y una mano.
La agresión se produjo mientras en el domicilio también se encontraban los dos hijos menores de la víctima, de 7 y 9 años. Como consecuencia de las lesiones, la mujer debió ser derivada al Hospital Municipal, donde permaneció internada.
El hombre está imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género, causa que tramita ante la UFIJ Nº 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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