El repechaje en “Gran Hermano” será la sorpresa del año

El repechaje en “Gran Hermano”

Obvio que no podemos adelantar nada, pero este jueves será un antes y un después para esta edición increíble de “Gran Hermano” con la “Gala de Inclusión” de dos nuevos participantes como lo anunció Santiago del Moro.

Tanto para el público como para los jugadores, será dificil de creer lo que sucederá en la Casa. Y ni que hablar cuando más adelante vuelvan varios de los participantes que han salido del juego y elegidos por la gente y por sus compañeros reingresen.

Las Galas de “Gran Hermano” se han convertido en el programa más esperado de cada día, con los temas y los TT más comentados en redes, desde su comienzo el pasado 17 de octubre y a menos de dos meses de iniciado el reality es furor en el día a día en toda la televisión y en el multiverso.

Ingresarán nuevos jugadores a la casa 💣 ¿Cómo tomarán la noticia los actuales participantes? #GranHermano #GH2022



https://t.co/WOJ8VfLZx0 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 13, 2022

En este sentido, siempre hay noches polémicas, como lo fue la de este lunes con el debate alrededor de la salida de Agustín de la Casa, su compleja personalidad y su relato sobre que todo fue estrategia, incluso su exclusión, con intención de volver en el repechaje.

Santiago del Moro habló a corazón abierto: "hubo un tema que me partió siendo papá de tres nenas"



➡️Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/zRCLROP5cG — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 13, 2022

Carmen de nuevo en problemas: se dislocó un hombro

No hay ajos que valgan. Carmen Barbieri no logra terminar bien este año cuando tiene todo previsto para viajar antes de fin de mes para pasar Navidad con su hijo Federico y estar en su debut de “Kinky Boots” en Carlos Paz.

Según informaron en “LAM”; la conductora de “Mañanísima” se cayó en este lunes y se dislocó un hombro y ya fue tratada por los profesionales correspondientes.

Pero nadie le quita el dolor del momento cuando la entraron al quirófano y le acomodaron el hombro. Ahora está con una férula, pero sigue internada y no pudo hacer su programa de este martes. “Ni en el parto sentí tanto dolor”.

Carmen habría salido a pasear al perro y se tropezó con una baldosa levantada, lo que terminó con este accidente callejero. Primero se cayó y después, cuando el animal tironeó de la correa, quiso retenerlo y se dislocó el hombro.

🔴 Carmen Barbieri se accidentó



👉 Se cayó y se dislocó el hombro.



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam pic.twitter.com/NFiZbOH3hX — América TV (@AmericaTV) December 13, 2022

La lista de trastornos de salud y accidentes se hace larga para los Bal-Barbieri, pero siempre logran, por suerte, salir airosos y esta vez no será la excepción para Carmencita.

Grave: otro robo a Fabiana Liuzzi en presencia de Antonito Ventura

El niño de 8 años concurre a diario a un Instituto en el barrio de Flores, fundamental para su desarrollo personal. Y es la quinta vez en un año y medio que le roban a Fabiana Liuzzi, mamá de Antonito, el hijo menor de Luis Ventura.

La indignación tanto de Fabiana como de Luis es total: en este lunes el ataque fue de tres delincuentes armados en motos, a plena luz del día, saliendo del lugar y de manera muy violenta.

Fue una situación muy fea para madre e hijo y ya se hizo la denuncia correspondiente por el celular, documentos y demás, pero nada sirve.

La columna completa:

Con info de Laubfal.com