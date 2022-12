“Esperaba que le dieran más años”, contó la víctima del remisero violador

En las últimas horas, tras un juicio por jurados, el Tribunal Criminal N° 3 impuso una pena de 11 años de cárcel a Guillermo Vallejos, un remisero trucho acusado de abusar sexualmente de una pequeña niña a la que llevaba al colegio.

La víctima se llama Daniela y, en contacto con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, remarcó que “lo que me hizo –el ahora condenado– es imborrable”.

“Un poco de alivio da, aunque no es lo que esperaba, pensé que le iban a dar más años. Pero por lo menos un poco de alivio da, es imborrable lo que me hizo. Esto arrancó cuando tenía 11 años, él me llevaba a la escuela Pompeya y paraba en un descampado atrás de Dublín, que es una calle que no es transitada”, recordó la damnificada.

Y agregó: “Ahora cortaron bastante el pasto, antes medía más de un metro. Metía el auto ahí y no se veía nada. Esto pasaba cuando volvía del colegio, porque no coincidían los horarios con su hijo. Pasó durante dos o tres años más o menos”. “La Fiscal –Lara– había sacado una cuenta como por arriba, se estimaba que fueron entre 200 a 300 los abusos, porque era casi todos los días”.

Consultada respecto del momento en que pudo hablar, contar lo que le había pasado, dijo que “hace 3 años recién lo pude decir. Cuando dejó de llevarme a la escuela y empecé a ir en colectivo, también al gimnasio, él me seguía acosando. Me perseguía”.

“Hace tres años se me volvió a aparecer cuando salí a caminar con mis perros y entré en crisis. Llamé a mi ex pareja y le conté todo. Nunca manifesté absolutamente nada en mi casa, hasta ese momento, solamente se lo había contado a una amiga que tenía la misma edad. Me daba mucho miedo, mucha vergüenza”.

“Siempre el abuso era el mismo y me decía que no tenía que decir nada, pero eso nunca se me ocurrió porque le tenía mucho miedo. Le tenía terror, creo que no hacía ni falta que me amenace”, consideró Daniela.