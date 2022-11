“En Juntos debemos trabajar en un proyecto en común que aún no hay”

El senador bahiense Andrés De Leo conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, luego de haber sido de la partida de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde se analizaron diversos temas, con la mira puesta en lo que serán las elecciones de 2023, además de la compleja situación que atraviesa el país.

“Se habló, entre otras cosas, de los problemas que ocasiona la falta de las PASO en algunas provincias y que terminan siendo una emboscada para que los oficialismos se perpetúen. Incluso en algunas de ellas instaurando la Ley de Lemas”, destacó De Leo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y advirtió que “ha habido un debilitamiento de los partidos políticos y se ha ido avanzando a un esquema de frentes, por eso las PASO son una necesidad. Los oficialismos siempre tienen la posibilidad de fijar reglas de juego favorables y lo que se busca es que no sea la ciudadanía la que elija, sino que lo hagan los propios dirigentes”.

“Eso hace mermar la participación y lo que debería discutirse es mirar hacia adelante en un salto cualitativo que sería la boleta única. Esta herramienta podría permitir que en una misma elección se presenten varios candidatos y que el más votado sea el que represente al partido político”, resumió quien podría ser uno de los candidatos a intendente el año próximo.

En ese sentido, planteó un escenario hipotético: “Imaginemos que el Frente de Todos lleve con boleta única a Massa, Cristina y Alberto y Juntos por el Cambio haga lo propio y ahí la gente podría elegir votar a determinado frente político y a un determinado candidato. Así, se elimina la fiscalización, los gastos redundantes de emisión de boleta papel, un mecanismo que permitiría ahorrar económicamente y, además, reduciendo los fraudes de los sistemas tradicionales”.

“Volver al pasado sería temerario porque la ciudadanía busca mejor democracia, mejor calidad en el sistema institucional y democrático. En el reglamento de los frentes electorales se establecen las pautas de condiciones de participación y porcentajes para poder integrar las mayorías”, aseguró el referente seccional de la Coalición Cívica.

Reunión de la Mesa Nacional de @juntoscambioar.



Comparto comunicado👇 pic.twitter.com/nhOcmStADZ — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) November 9, 2022

Sobre la coyuntura actual, De Leo fue muy crítico: “Me parece que lo importante es ver que vamos hacia una situación económica muy peligrosa, con problemas macroeconómicos agravados por una presión inflacionaria que no está cesando. Hay un 7% mensual habiendo pateado todos los vencimientos de la deuda, los cuales fueron refinanciados pero en 2024 se cuadruplicará el monto de lo que hay que pagar”.

“A eso hay que sumarle la situación de vulnerabilidad económica porque pese a haber implementado precios cuidados con otros nombres porque la receta fracasó, tarifas fijadas, manteniendo anclado el dólar con sus distintas cotizaciones y el campo habiendo liquidado la soja en medio de una sequía”, agregó el bahiense.

Luego, cruzó las últimas declaraciones del ministro de Economía: “No me gustaría explayarme sobre quién dejó más o menos bombas en el país como hizo Massa, si fue Macri o será Alberto porque el panorama no luce alentador. Lo que le digo a los dirigentes que queremos elaborar una propuesta nacional, provincial y municipal es que tengamos en claro el diagnóstico y las medidas porque la gente espera soluciones y no que nos tiremos responsabilidades unos a otros”.

“En esta reunión no se habló de candidatos, cada frente tiene su derecho a elegir, el radicalismo optará por el suyo y Lilita adelantó que si no encuentra una lista que represente los valores y principios de la Coalición Cívica se va a postular. Creo que hay pocos dirigentes que pueden ser candidatos de un día para el otro, Macri es uno, Cristina es otro y Carrió también lo es”, teorizó.

Y fue aún más allá: “Eso no significa que vayan a ganar, pero tienen el suficiente liderazgo y el nivel de conocimiento para postularse. Ella manifestó que Juntos por el Cambio debería tener la mejor propuesta posible, ser una alternativa, con proyectos que representen a la coalición, pero si eso no ocurre seguramente va a candidatearse”.

“El tema Milei ya fue zanjado desde el mismo momento que él mismo dijo que no quería formar parte de Juntos por el Cambio y está muy bien porque está en su derecho. Es una discusión que ya no está vigente, pero debemos tener en cuenta que más allá de algunas propuestas de determinados espacios políticos que uno puede no compartir, tienen cierto nivel de aceptación social, marcando algunas cuestiones que son necesarias recomponer. Una de ellas es la relación entre los dirigentes y ciudadanía, esto es lo más importante, interpretar la demanda de cambio profundo y hay que estar a la altura de las circunstancias”, advirtió el dirigente “lilito”.

Por último, resumió que “la reunión de Juntos por el Cambio fue muy positiva, como oposición está muy enredada y eso es consecuencia de la debilidad y peleas del Gobierno. Eso nos confundió porque aún la coalición no se puede sentir ganadora, sería subestimar a la gente. La ciudadanía, a la hora de votar cargos para el Ejecutivo, lo piensa bien y a eso hay que sumarle que debemos trabajar en un proyecto de país, provincia y ciudades que aún no tenemos”.