El proyecto de reforma electoral fue aprobado por el Senado la tarde de este jueves con 43 votos a favor y 29 en contra. Ahora, la norma pasa a la Cámara de Diputados donde requiere la mayoría absoluta (129 votos) para convertirse en ley.

La reforma dispone la suspensión de las PASO para los comicios de 2027. La medida no elimina el mecanismo de manera definitiva, por lo que las primarias seguirían previstas para los procesos electorales posteriores, salvo que el Congreso vuelva a modificar la legislación.

La propuesta mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de “lista completa”, además de reducir en un 50% los espacios gratuitos en medios audiovisuales para las campañas.

Además, entre otros cambios, la norma establecería que no podrán postularse quienes tengan una condena por delito doloso que haya sido confirmada en segunda instancia o se encuentre en revisión, siempre que esa resolución exista antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.

Con información de Infobae