Agustín “Rada” Aristarán fue protagonista de un inesperado momento televisivo durante la última emisión de Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece, luego de una revelación de Barbie Simons.

La periodista contó que una reconocida figura del espectáculo argentino siente una especial atracción por el artista bahiense, a quien considera su “permitido”, pese a estar en pareja.

Todo comenzó cuando la invitada manifestó su admiración por el humorista y recordó que asistió a varios de sus espectáculos, tanto en la Argentina como en Estados Unidos.

En medio de la conversación, Simons sorprendió a los integrantes del ciclo al confesar que tiene una amiga muy popular que “muere de amor por el Radis”.

La revelación generó sorpresa en Aristarán y despertó la curiosidad de sus compañeros, quienes intentaron obtener más información para descubrir de quién se trataba.

La conductora aclaró que no pretendía generar inconvenientes en la relación del bahiense con Fernanda Metilli y aseguró que la actriz está acostumbrada a tener a su lado a un hombre que despierta suspiros.

Ante la insistencia por conocer el nombre de la misteriosa mujer, la periodista descartó que se tratara de Carolina “Pampita” Ardohain y aportó una particular pista: “Le gustan mucho los tatuajes de color”.

Sin embargo, Simons mantuvo el enigma y dejó abierta la incógnita sobre quién es la famosa que tiene al humorista bahiense entre sus debilidades.