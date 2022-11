Como cada semana, la mejor manera de arrancar bien informado es con Laura Ubal. Porque todo lo que tenés que saber sobre el mundo del espectáculo lo encontras en el programa “Vive cada día”, por La Brújula 24.

Acá, un resumen de los temas más importantes:

#GH2022: Mora fuera de la Casa, sorpresa y llanto

Con picos sobre los 23 puntos ante la expectativa de la eliminación de este domingo, finalmente Mora quedó fuera de la Casa de “Gran Hermano” por un 60.07 y se fue entre lágrimas, no sólo las propias, sino las de Cata, Juliana y Tora, mientras se veía a una Coti desesperada por esconderse.

La gente fue nuevamente contra el grupo de “los monitos” extendido y salvó primero a Alfa que tuvo muy pocos votos y después a Agustín. Aunque se enojen sostenemos que cuando hay una mujer en placa, se va la mujer y lo demuestra el hecho de que aunque Juan haya sido el primero que armó ese grupo, el hecho de que Mora haya caído en placa bastó para despertar en el afuera un “odio” tal que la sacaron por gran diferencia.

jajajajajajajajajajaja que hermoso esto, la tora llorando porque queria que se vaya agustin, ESTOY ESTALLADA #GH22 pic.twitter.com/twbdSrqoNM — julieta (@jupoggioqueen) November 7, 2022

Tora no pudo bancar el hecho de que la gente haya elegido a Agustín por sobre sus amigos, porque les cuesta mucho adentro leer la realidad del afuera.

De hecho, Agustín tuvo dentro de la Casa 17 votos y casi nadie entendió por qué lo salvaron, ignorantes de la bronca que generó Mora, basada en que “lleva y trae” y en que “quiso separar parejas” cuando todavía estaba Martina en el juego.

Habrá que ver ahora cómo se reacomoda la Casa, con un presupuesto otra vez acotado para la comida y el dato de que fue Coti quien traicionó a “las pibas”.

Y también habrá que ver cómo actuará Romina ahora que sabe que su “salvación” tal vez no fue lo que ella esperaba y se quedó llorando tras la eliminación de Mora.

Viviana Canosa tiene horario en LN+

Después de su renuncia a la pantalla de A24, Viviana Canosa apareció en LN+ junto a Jonatan Viale, y desde entonces reflejamos la intención de esa señal de noticias de contar con la conductora en su programación 2023.

Al no haber espacio de lunes a viernes, ya entonces se negoció que esperaría su lugar para el año que viene y en este sábado Marcelo Polino anticipó que su contrato ya estaba firmado.

Por lo que pudimos averiguar no hay firma todavía. pero podemos anticipar en laubfal.com en primicia que irá desde febrero de lunes a viernes de 16 a 18, para hacer el pase con Eduardo Feinmann.

Al ingresar Canosa, habrá que ver cómo se reacomodan en la grilla tanto Paulino Rodrigues con Eleonora Cole y Pablo Rossi, que hoy tiene su programa de una hora a las 17. Mientras tanto, Canosa viajó a Paraguay y tiene otros destinos donde dar charlas invitada por partidos libertarios, con sus consignas de Provida y de que “hablar de valores es discurso de odio”.

Los 52 de Sebastián Estevanez, rodeado por sus hijos

Hace tiempo que dejó la tele para dedicarse al mundo de la construcción, pero Sebastián Estevanez siempre es una figura cercana para la gente que siguió todas sus telenovelas, desde sus comienzos hasta la frustrada “Separadas” que terminó por la pandemia.

Y en este viernes el actor y productor celebró sus 52 años rodeado por el amor de sus cuatro hijos: Francesca, de 15 años, Benicio, de 10, de Valentino, de 7 y Faustino, que cumplirá un año a fines de este mes de noviembre.

Sebastián debutó a los 15 años en Gino y una de sus parejas más recordadas fue con Carina Zampini en “Dulce amor” y “Camino al amor”.

Estevanez se conoció hace 22 años con su mujer, Ivana Saccani, en un back de un desfile de Para Tí y hoy conforman una hermosa familia.

Juntos comparten el trabajo de reciclado de casas: “nos gusta ver propiedades, refaccionarlas, ayudar a un amigo a construir su casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, dijo Sebastián y agregó: “Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera.

“Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo, a ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”.

Nico Cabré se emocionó al hablar de China Suárez

En la noche de este sábado Dante Gebel emitió en su programa de Canal 9 la entrevista grabada en Los Angeles con Nico Cabré.

El actor que tiene por delante el desafío de dirigir por primera vez teatro en una comedia donde dirigirá a Mariano Martinez, Yayo, Bicho Gomez y María Valenzuela, entre otros; habló con emoción de su padre, y de la vez que tuvo que pedirle plata como hijo para que lo ayude a comprar un taxi.

“Yo hacía “Algo en común” en el Blanca Podestá y él venía a todas las funciones”, contó sobre su papá. “Cuando mi papá murió me quedé dos años en mi casa y me costó entender por qué actuaba y cuál era el incentivo” dijo y agregó “y cuando volví a hacer teatro siempre le invento un lugarcito donde en algún momento veo un brillito y en el Multiteatro no le tengo que inventar un lugar, porque ese lugar está y Rufi (su hija) sabe adonde miro”.

#LaDivinaNocheDeDante | Nicolás Cabré se emocionó al hablar de su relación con la China Suárez: "Nos apoyamos los dos"@DanteGebelOk https://t.co/kaAgw3ejE8 — El Nueve (@canal9oficial) November 6, 2022

Fue justamente al hablar de su hija que dijo que “es mi compañera y la luz de mis ojos, no tengo más necesidades que verla feliz, yo no necesito más…se me cae la baba como padre, pero tengo una hija maravillosa, que me banca, me escucha”.Y en referencia a la madre de Rufi comentó que “la China es la mejor madre que Rufi pueda tener, nunca discutimos, nos apoyamos los dos y la prioridad es Rufi y no sólo la China y yo, sino la familia, con Marcela, la mamá, puedo hablar sin pasar por la China. Y mi hija ve que sus padres son compañeros y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”.

Con info de Laubfal.com