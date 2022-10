Qué respondió el Presidente a los dichos de un integrante de Gran Hermano

Gregorio Dalbón, abogado del presidente de la Nación Alberto Fernández, anunció que le iniciará una demanda judicial por daños contra el honor a Walter Santiago, apodado “Alfa”, el participante del programa “Gran Hermano” que dijo que años atrás el ahora jefe de Estado le pidió coima. El procedimiento judicial está reglado y Alberto Fernández atravesó el mismo cuando demandó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuando dijo si gobierno había pedido “un retorno” para traer al país la vacuna de Pfizer.

El primer paso es la presentación formal de la demanda civil. Luego de eso hay una primera intervención que no es judicial. Actúa un mediador que busca acercar a las partes y tratar de resolver el conflicto para evitar el inicio de la causa judicial. Lo que el damnificado busca es que haya un pedido de perdón por los dichos y una retracción pública.

La pregunta que surje es cómo se hace ese procedimiento en este caso que una de las partes está interviniendo en un reality show que tiene como regla no salir de la casa ni tener contacto con el exterior. Desde ya que el reglamento de un programa de televisión no está por encima de la legislación, por lo que si se avanza en la demanda y en la audiencia de conciliación eso se debe concretar. Puede ser de manera presencial o virtual, lo que suele utilizarse como herramienta por la pandemia del coronavirus y que agiliza el trámite.

Si la mediación fracasa, se pasa a la causa civil. Allí también hay primero una audiencia en la que se busca llegar a un acuerdo. Si tampoco hay conciliación se pasa formalmente al expediente judicial y a su resolución, lo que puede demorar años ya que hay instancias de apelación. Ese procedimiento es el que hizo Alberto Fernández con Bullrich. No hubo acuerdo y el jefe de estado la demandó por 100 millones de pesos.

Lo mismo ocurrió con el ex ministro de Salud Ginés González García y Bullrich. Ambos estuvieron cara a cara la semana pasada en la audiencia civil en la que Bullrich no se rectificó de sus dichos sobre el presunto retorno.

Alberto Fernández: “No me voy a quedar callado cuando me agredan con cosas que no tengo nada que ver”

“La vocera -en relación a Gabriela Cerruti- dijo lo que exactamente yo creo. Terminen con esa discusión. La vocera expresó lo que el Presidente piensa”, introdujo en una entrevista concedida al canal de noticias C5N.

“El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia; si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación y eso yo no puedo dejarlo en tela de juicio porque soy una persona honesta”, dijo.

“Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”, aseguró también.

Fuente: Infobae