La columna de la Ubfal: Gran Hermano transita la recta final y todo puede pasar

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula argentina, dentro de ya habitual columna en el programa "Hora Pico".

"Quedan cuatro finalistas en GH, hoy se va una participante y las tres que se quedarán tienen que soportar la soledad de una casa muy grande. Me parece que hoy se va a ir Luana porque Charlotte es muy querida por la gente y es el primer reality que no abandona. Quedan también Yipio y Sol. Por eso se cree un cierre de Gran Hermano con mucha expectativa hasta el final".

"Llamó la atención el video que circula de 'Pocho' Lavezzi, no se entiende si su estado es por el tema tema de abstinencia y por su medicación. Dio una entrevista en Nápoles, jugó cinco años e hizo 48 goles y lo aman. Verlo temblando en las imágenes genera gran preocupación, en especial en todo su entorno. Se trató de una entrevista que dio, no es un video en la calle".

💣🔥 “Les agradezco por todo el cariño que me dan. Le deseo lo mejor al club y la gente. Ahora quiero estar en familia y ver crecer a mi hijo” - El Pocho Lavezzi fue homenajeado por el Napoli pic.twitter.com/vsEfp58pBf — PaseClave (@paseclave__) September 8, 2026

"La guerra entre Luis Ventura y Marcelo Polino por Aptra ya escaló hasta niveles impensados. Ante aquel pedido de balances que hizo, todo llegó hasta la Inspección General de Justicia. El presidente de la entidad lo acusó a su colega de estar en juicio por su culpa con Evelyn Von Brocke, el cual terminó con la periodista expulsada y un escándalo que todavía no terminó".



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