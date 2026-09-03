Gran Hermano Generación Dorada: Mariela Prieto es la nueva eliminada

Santiago del Moro abrió el sobre negro y confirmó que Mariela Prieto quedó fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, luego de perder en el mano a mano final quedó contra Luana Fernández. La esposa del Turco García fue la primera baja de la placa positiva que se abrió el lunes, después de la salida de Pincoya, y terminó en el sexto puesto del reality.

“Mi juego fue limpio así que estoy muy feliz y agradecida. Obviamente que me quiero quedar, pero sé que son instancias muy difíciles. Gracias por permitirme que me conozcan. Soy esto y creo que hice lo mejor, lo di todo por el buen camino” resumió su paso Mariela. Ya en el patio y antes de cruzar la puerta expresó “Gracias, gracias, Argentina. Te quiero, Gran Hermano”.

Con la salida de Mariela Prieto, quedan cinco participantes en camino a la final: Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Luana Fernández. El cronograma de la producción de GH sigue con gala los lunes y los miércoles y la final prevista para el 14 de septiembre, en la que se conocerá el nombre de la primera ganadora mujer del formato argentino desde Marianela Mirra, en 2007.

Fuente: Diario Popular