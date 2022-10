Polémica Gobierno-Gran Hermano: “El canal no tiene nada que ver con esto”

Llega hoy una nueva entrega de la periodista que más sabe del mundo del espectáculo.

Primero, como no podía ser de otra manera, la especialista se refirió al tema que ocupa el centro de escena: la polémica Gobierno-Gran Hermano. Esto, cabe recordar, tiene que ver con los dichos de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, que pidió este miércoles que tanto la producción del programa, como Telefe Noticias y el concursante del reality Walter “Alfa” Santiago “se retracten y cesen” de una “actitud agraviante” luego de que el participante, en su encierro, vinculara a Alberto Fernández en un pedido de “coimas”.

Al respecto, la profesional señaló que “es un señor de 60 años, que se dice a si mismo Alfa, se dedica a arreglar autos clásicos. Viene de Alfa Romeo el sobrenombre”. Y dijo que “el hombre tiene fotos con políticos, es un tipo de zona norte, en su momento se lo relacionó con Georgina. Básicamente un cholulo que le gusta el ambiente y habla como si no supiera que lo están escuchando”.

“Para Gran Hermano es un tema por contrato, lo que dice cada uno adentro de la casa es un tema de cada uno, personal”. “Obviamente la investidura presidencial es algo que hay que respetar, esta persona dio sospechas de corrupción y por eso le piden que se retracte. Pero el canal no está involucrado, como dijo Del Moro es un tema del que lo dice, por contrato”, apuntó Ubfal en esa misma línea.

Y agregó: “El canal no va a tomar medidas con nadie porque no tiene nada que ver, es gente que está en una casa y lo único que hay para hacer es verlo. Lo más interesante de todo, para el juego, es que el tipo está nominado”.

“Todos los Gobiernos hacen lo mismo. Es una denuncia que tendrá que fundamentar con datos en la justicia, si este hombre piensa que lo que dice es así. En el programa hay un chico del partido de Espert, una ex Diputada y este hombre. Pero para la gente que lo mira pesan más otras cosas, esto explotó afuera en otro ámbito”, consideró.

Los cinco de Andy

Un sábado más para el “punto de encuentro” de Andy será el de la posibilidad de reunir a una pareja emblemática de muchas ficciones, desde “Clave de Sol” a “El gerente” que se estrena en este jueves por Paramount Plus y también se puede ver en cines.

Así estarán en “PH,podemos hablar”, Leo Sbaraglia y Cecilia Dopazo en una noche superdivertida, compartiendo anécdotas y con mucho humor recreando escenas que hicieron juntos en otros tiempos.

Junto a ellos estará César “Banana” Pueyrredon que el 28 ofrecerá un megarecital en el Opera y se sumarán Laura Ubfal y Rei, un músico urbano que la viene rompiendo, pareja de María Becerra.

Una propuesta divertida para el sábado, cuando también se verá por Telefe el primer encuentro de los ex Gran Hermano, Ximena Capristo, Gustavo Conti, Nadia Epstein, Diego Leonardi y Cristian U.

El hermano de Luis Miguel contará su verdad

Alejandro Basteri es el hermano del medio de los tres hijos que supuestamente tuvieron Marcela Basteri y Luis Rey.

Y el hermano de Luis Miguel, quien salió a dar notas para promocionar un nuevo emprendimiento, Alejandro Basteri Collection, estará en este sábado en una entrevista exclusiva con Dante Gebel que se verá por Canal 9.

“Yo me llevo muy bien con mis dos hermanos, tengo una relación cariñosa, respetuosa, lo más importante para mí es que estén sanos y buen y bueno, ya no tenemos 20 años. Ya no estamos pegados todo el rato”, dijo hace poco en “Despierta América”.

Sobre la vida pública, aseguró que aunque vivió gran parte de su vida en escenarios y detrás de ellos, tiene “pánico escénico”. Además, no dudó en hablar sobre su desaparecida madre, Marcela Basteri.

“El que más tiempo estuvo con mi mamá fui yo. Yo fui educado por mi mamá y mi papá educó más, bueno manejó más a mi hermano y Sergio es más de mi abuela, entonces yo tengo más el sentimiento maternal”, contó y afirmó que “la mendiga de Monserrat” no es su madre.

