Desde desde el inicio de la gestión de Milei han cerrado más de 32 mil empresas

La cantidad de empresas con trabajadores registrados volvió a caer en julio y acumuló 18 meses consecutivos de retroceso, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) difundidos por La Nación. El total de empleadores activos se ubicó en 480.067, 948 menos que en junio.

En los últimos doce meses desaparecieron de la estadística 15.475 firmas, una baja del 3,1%. Frente a diciembre de 2025, cuando había 489.749 empleadores registrados, la reducción alcanza a 9.682 unidades, equivalente al 1,97%.

La comparación con noviembre de 2023, último mes completo de la gestión de Alberto Fernández, muestra una caída acumulada de 32.290 empresas, o 6,3%, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Guido Zack, director del área de Economía de Fundar, destacó la magnitud del fenómeno: “Para encontrar un nivel similar al actual (480.067 empresas) hay que remontarse exactamente 19 años”. Según explicó, desde julio de 2007 el país no registraba una cantidad tan baja de empleadores.

La SRT, sin embargo, aclaró que la estadística no permite asociar cada baja con el cierre definitivo de una compañía. “La caída de empleadores no permite identificar por sí sola la causa de cada baja”, señaló el organismo, que mencionó también reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones de nómina o rescisión de contratos.

La contracción actual supera incluso la registrada durante la pandemia. Entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, el número de empresas cayó en 21.405, un 4,2%.

El deterioro también aparece en el mercado laboral. En junio se perdieron 10.814 empleos privados registrados frente a mayo y, en términos interanuales, la baja llegó a 121.000 puestos. En julio, la Encuesta de Indicadores Laborales marcó otra leve caída, del 0,03%, y completó siete meses consecutivos de retroceso.

El contexto coincide con una menor actividad económica. El EMAE cayó 2,9% mensual en julio y 1,4% interanual, aunque el acumulado de los primeros siete meses todavía muestra una mejora del 1,7%.

Con información de la La Nación