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Colapinto sin vueltas en Singapur: "La Q2 fue muy mala"
El piloto argentino luego de su competencia en la clasificación. Los problemas que sufrió a lo largo de la actividad, con su habitual sinceridad.
Franco Colapinto se mostró frustrado y con bronca luego de su actuación en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde no pudo avanzar a Q3.
El piloto de Alpine, quien había realizado una buena tarea en Q1 con el noveno lugar, finalizó 16to. en la Q2, tras un leve choque contra el muro, y dio más detalles en rueda de prensa.
El argentino, con cara de pocos amigos, tuvo sensaciones encontradas entre lo realizado en Q1 y Q2, donde su monoplaza no respondió, tal como le ocurrió en la carrera Sprint donde tuvo que abandonar por inconvenientes técnicos.
“No entiendo el porqué. En Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar. Pero la Q2 fue un desastre”, dijo Colapinto.
"LA Q2 FUE MUY MALA, PERDIMOS EL BALANCE DEL AUTO": la autocrítica de Franco Colapinto, tras su clasificación en el #SingaporeGP. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/Q9jbaVG7Jq— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 10, 2026
Fuente: DeporTV
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