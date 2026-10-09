Femicidio en Punta Alta: qué reveló la autopsia sobre la muerte de la víctima

La investigación por el femicidio de Noelia Díaz, la mujer de 33 años asesinada este jueves en Punta Alta, sumó nuevos datos a partir del informe preliminar de la autopsia. Según pudo saber La Brújula 24, la víctima murió por asfixia mecánica por estrangulación a lazo.

El informe estableció que la mujer presentaba varias vueltas de un cable de electricidad alrededor del cuello, que le provocaron un corte, lesiones musculares y una perforación de la laringe.

Además, los profesionales detectaron tres impresiones digitales en la zona del abdomen, otro de los elementos incorporados a la investigación.

Díaz fue encontrada sin vida en una vivienda ubicada en Corrientes 1073, en Punta Alta. En un primer momento, se había informado que presentaba una herida cortante en el cuello, aunque los resultados de la autopsia permitieron establecer la causa de muerte.

La víctima había denunciado previamente a Ferreyra por violencia de género y contaba con una medida de protección vigente hasta el 19 de octubre.

En las últimas horas, la investigación también sumó el testimonio de Teresa, madre de Noelia, quien habló en el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, sobre lo ocurrido con su hija.