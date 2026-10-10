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Ropa y restaurantes: Argentina sigue siendo el país más caro de la región
Un informe de Fundar reveló que los precios de la indumentaria y la gastronomía argentina continúan por encima de los de otros países de la región, incluso después de una leve desaceleración en julio. El fenómeno afecta el consumo, las compras en el exterior y la competitividad turística.
Comprar ropa o salir a comer en Argentina puede costar considerablemente más que en otros países sudamericanos. Aunque durante julio se registró una moderación en los precios medidos en dólares, el país continúa encabezando el ranking regional en ambos rubros, una situación que genera preocupación por sus efectos sobre el poder adquisitivo y la actividad económica.
Los datos surgen del Índice Mensual de Precios Relativos elaborado por Fundar, que compara el costo de distintos bienes y servicios en la región y analiza las diferencias en el poder de compra. De acuerdo con el relevamiento, la indumentaria argentina llega a duplicar en dólares el valor de prendas similares en mercados como Chile, Brasil y Perú.
La diferencia también se refleja en el sector gastronómico. Los precios de los restaurantes argentinos, particularmente en Buenos Aires, superan ampliamente los registrados en otras capitales sudamericanas, lo que convierte una salida a comer en un gasto elevado frente a las alternativas disponibles en los países vecinos.
Si bien julio mostró una leve reducción en el encarecimiento de estos rubros expresados en moneda extranjera, la variación mensual no fue suficiente para revertir la brecha acumulada. La Argentina continúa siendo un mercado caro en comparación con el resto de la región.
Entre los factores que explican esta situación aparecen la persistencia de los aumentos internos, la carga impositiva sobre la producción y la comercialización, y la evolución del tipo de cambio. Los movimientos de la cotización del dólar no alcanzaron a compensar las subas de los precios locales, por lo que numerosos bienes y servicios mantienen valores elevados en términos internacionales.
Uno de los sectores más afectados es el de la indumentaria. Las barreras arancelarias y las dificultades logísticas limitan la competencia con productos importados, mientras que los costos de producción, los impuestos y los alquileres comerciales presionan sobre los precios que pagan los consumidores.
Desde el sector textil sostienen que más de la mitad del precio final de una prenda puede estar asociado a impuestos y costos de comercialización, incluidos los alquileres en centros comerciales. Esta estructura, argumentan, restringe las posibilidades de reducir los valores de venta.
El encarecimiento también plantea desafíos para el turismo. Los visitantes extranjeros, que durante determinados períodos encontraron en Argentina un destino atractivo por la relación cambiaria, enfrentan ahora gastos más altos en restaurantes y compras. Esto puede reducir su consumo durante las estadías y afectar la competitividad del país frente a otras opciones de la región.
Al mismo tiempo, los precios locales incentivan a los argentinos a buscar indumentaria, tecnología y otros productos en el exterior, donde pueden encontrar alternativas más económicas. Esta tendencia representa un desafío adicional para los comercios nacionales, que deben competir con ofertas internacionales en un contexto de costos elevados.
Fuente: El Liberal
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