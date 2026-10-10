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Líder masón de visita en Bahía: "La masonería no tiene nada que esconder y mucho para ofrecer"
El excanciller y ex gran maestre de la Gran Logia Argentina comentó el papel de esa institución en la historia nacional y su relación con la política y la religión.
Jorge Clavero, ex gran maestre y actual canciller de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, visitó Bahía Blanca y participó de una entrevista en el programa La Peña de Homero, donde explicó los principios de la institución, repasó su influencia en la historia argentina y se refirió a cuestiones políticas y sociales de la actualidad.
"La masonería es una escuela de vida y de conducta. Es una institución que enseña al ser humano a pensar libremente. Así que no hay un gran secreto de la mazonería como en general se piensa", sostuvo Clavero, quien señaló que uno de sus principales objetivos es formar mejores personas y ciudadanos, con la democracia como estilo de vida y la república como estructura de gobierno.
Durante la charla, explicó que la organización promueve la libertad de pensamiento, la tolerancia y el respeto por las diferencias. En ese sentido, afirmó que sus integrantes pueden tener posiciones políticas y religiosas distintas, aunque rechazó el fanatismo y el dogmatismo.
"Los únicos que no pueden entrar son los fanáticos y los dogmáticos", expresó, y agregó que la institución busca evitar cualquier forma de discriminación.
Clavero también se refirió a la participación de figuras históricas argentinas en la masonería. Mencionó a José de San Martín, Manuel Belgrano y Domingo Faustino Sarmiento, y aseguró que la organización tuvo una presencia importante durante la formación del Estado nacional.
"Los libertadores de América eran todos masones. En la primera junta de gobierno, siete de los ocho eran masones. Estaba muy arraigada la masonería en aquellos tiempos, porque venía de Europa", explicó Clavero.
Clavero comentó que cada vez que San Martín armaba un ejército, armaba también una logia con sus oficiales más cercanos, lo que contribuía a que se generara lealtad.
En ese contexto, sostuvo que también existieron vínculos con dirigentes políticos contemporáneos. Según relató, la institución conserva documentación relacionada con las afiliaciones de Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín.
"Nosotros tenemos una logia que se llama Balbín, una logia que se llama Perón, hay una logia que se llama Yrigoyen, logias San Martín y Sarmiento. La masonería admite las distintas variedades de pensamientos", explicó.
El dirigente contó que pertenece a la logia Ricardo Balbín y que mantiene encuentros con integrantes de otras agrupaciones masónicas, incluso aquellas vinculadas simbólicamente con dirigentes de tradiciones políticas diferentes.
Otro de los temas abordados fue la relación histórica entre la masonería y la Iglesia. Clavero atribuyó parte de los cuestionamientos hacia la institución a sectores religiosos dogmáticos, aunque aclaró que sus integrantes pueden profesar distintas creencias.
"Nosotros no tenemos ningún problema con ninguna religión, porque hombres de distintas religiones están dentro de la masonería", aseguró.
También recordó las dificultades atravesadas durante la última dictadura militar argentina. Según relató, los servicios de inteligencia vigilaban las actividades de las logias y fotografiaban a quienes ingresaban a sus edificios, lo que provocó que algunos integrantes dejaran de participar por temor.
La entrevista también permitió conocer su posición sobre la situación social y económica del país. Al ser consultado por la justicia social, Clavero defendió su importancia como herramienta para reducir las desigualdades.
"La justicia social es justamente ayudar a emparejar a las clases sociales, elevar a la clase que menos tiene. Y es necesaria", manifestó.
En esa línea, cuestionó las corrientes políticas que promueven una menor intervención estatal y sostuvo que el Estado debe cumplir un papel central en la protección de los sectores más vulnerables: "Tiene que estar presente. Estos movimientos raros que hay de esta nueva derecha que está queriendo manejar el mundo, me parece que vamos por el mal camino".
El representante masónico llegó a Bahía Blanca para participar de una actividad en el marco de la Feria del Libro, con una charla prevista para este sábado 10 de octubre, a las 16, en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia.
El encuentro, moderado por Ricardo Margo y organizado por las logias Estrella Polar 78 y Liverpool Argentina 272, será abierto al público. Como colaboración, se solicita llevar un alimento destinado al merendero Los Principitos.
"La masonería no tiene nada que esconder y mucho para ofrecer a la sociedad. Por eso nos amigamos con el periodismo", concluyó Clavero al destacar la importancia de acercar las actividades de la institución a la comunidad.
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