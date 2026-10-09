Una simulación de invierno nuclear ubica a la Argentina como posible refugio

Una simulación sobre las consecuencias de una guerra nuclear a gran escala mostró a la Argentina como una de las regiones con mejores condiciones de habitabilidad varios años después de un eventual conflicto. El modelo fue desarrollado por Valentina Costa Gazcón, especialista en ciberinteligencia, quien aclaró que se trata de una prueba experimental y no de una predicción.

El ejercicio analiza, entre otras variables, la cantidad de hollín que podrían generar las explosiones nucleares y su impacto sobre el clima. El llamado invierno nuclear se produciría cuando esas partículas alcanzaran la atmósfera, bloquearan parte de la radiación solar y provocaran una fuerte caída de las temperaturas, con consecuencias sobre la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos.

“Lo que construí fue un escenario apocalíptico para demostrar que el mismo set de datos, en función del punto de vista estatal del que lo estoy analizando, ya sea el Estado argentino, Estados Unidos, China, Rusia, Armenia, los puedo interpretar de manera diferente”, explicó Costa Gazcón.

La simulación representaba mediante colores cómo distintas regiones se volvían progresivamente inhabitables. Al proyectar las condiciones durante 48 meses, la Argentina aparecía como el único país que permanecía sin colorear. Sin embargo, la especialista remarcó que el resultado depende de los datos, variables y supuestos utilizados y no significa que el país estuviera a salvo de una catástrofe nuclear.

Durante la entrevista también abordó el funcionamiento de Palantir, empresa tecnológica dedicada a integrar grandes volúmenes de información para facilitar decisiones. “Lo que hace Palantir es unir datos que son muy diversos, muy difíciles de unir normalmente, y los convierte en una representación sobre la que podés tomar una decisión”, señaló.

Costa Gazcón advirtió que esas visualizaciones pueden transmitir una falsa sensación de objetividad y reclamó regulación, supervisión estatal y auditorías. “La tecnología ya existe. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos aprovechar una tecnología que se puede usar para el bien”, afirmó.

Con información de Infobae