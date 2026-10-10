La oposición insiste con derogar el DNU 70 y el gobierno prepara su propia convocatoria

La oposición mantendrá su intención de avanzar en la Cámara de Diputados con la derogación del DNU 70, pese a que la Corte Suprema restableció provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros. La sesión fue convocada para el 15 de octubre, aunque el oficialismo trabaja para impedir que alcance el quórum.

Desde Unión por la Patria remarcaron que la decisión judicial no resuelve definitivamente la controversia. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo”, señalaron, al justificar la continuidad de la ofensiva parlamentaria.

La oposición sostiene que la convocatoria al Congreso y la movilización social influyeron en el cambio de postura del máximo tribunal. Sin embargo, algunos bloques reconocen que la resolución podría dificultar la obtención de los 129 diputados necesarios para abrir el recinto.

Además de la derogación del decreto, los impulsores de la sesión incluyeron la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y propuestas para atender el endeudamiento de las familias. Actualmente reúnen una base cercana a 112 legisladores y dependen especialmente del acompañamiento de bloques provinciales.

El oficialismo, en tanto, prepara su propia sesión para el 21 de octubre. Su estrategia contempla tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con nuevas restricciones sobre tierras, la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada a Malvinas, una nueva ley de Discapacidad y una propuesta sobre endeudamiento y mora.

“La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, evaluaron desde el peronismo.

Los votos de espacios que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz aparecen como determinantes. En paralelo, organizaciones vinculadas a discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad reclamaron que se prorrogue la emergencia vigente y cuestionaron la alternativa impulsada por el Gobierno.

Si la oposición no consigue quórum el 15, sectores del peronismo anticipan que buscarán retomar más adelante la derogación del DNU 70.

Con información de Infobae