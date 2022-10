MotoGP: Rins sumó su primera victoria del año en Australia y el negocio lo hizo Bagnaia

Alex Rins, piloto español del equipo Suzuki, se quedó con el Gran Premio de Australia de MotoGP al sumar su primera victoria de la temporada en el tradicional circuito de Phillip Island.

El español logró una brillante victoria por delante de su compatriota Marc Márquez, del equipo Honda oficial, y del italiano Francesco “Pecco” Bagnaia, del equipo Ducati.

Todo se definió en una última vuelta espectacular. Cuando faltaba solo ese giro, Pecco Bagnaia lideraba la competencia, sin embargo, en un pequeño huevo que dejó el italiano se colaron los dos españoles para tomar el control; así Rins festejó y Márquez volvió a demostrar que está vigente.

Rins, hombre de Suzuki, se quedó con el triunfo con un tiempo de 40 minutos, 50 segundos y 654 milésimas. Por su parte, Márquez, que logró su podio número 100 en la categoría, finalizó a 186 milésimas, mientras que Bagnaia a 224.

El cuarto puesto fue para Marco Bezzecchi, mientras que Enea Bastianini, Lucca Marini, Jorge Martín, Johann Zarco, Aleix Espargaró y Brad Binder completaron los diez primeros de la carrera.

El que no tuvo una buena jornada fue Fabio Quartararo. El piloto francés del equipo oficial Yamaha, cometió un error durante la carrera que le hizo perder muchas posiciones y en su intento de remontar terminó afuera. Así, perdió el liderato del campeonato.

El nuevo puntero del MotoGP, a falta de dos carreras, es el italiano Bagnaia con 233 puntos, seguido por Quartarato con 219, Aleix Espargaró con 206 y Enea Bastianini con 191.

La próxima competencia del MotoGP será el 23 de octubre en el circuito de Sepang, para la disputa del Gran Premio de Malasia. En tanto que el campeonato culminará el 6 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

Fuente: LB24 / Diario Panorama.