El autódromo Gálvez superó el 60% de las obras y se prepara para el regreso del MotoGP

Las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires superaron el 60% de ejecución, en el marco de los trabajos destinados a recibir nuevamente al MotoGP, que tiene previsto disputar una fecha en el circuito porteño del 9 al 11 de abril de 2027.

Uno de los avances más recientes fue la realización de las primeras pruebas de asfaltado, consideradas fundamentales para verificar las condiciones de la superficie y garantizar el cumplimiento de las exigencias internacionales.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, los ensayos se desarrollaron sobre un tramo de 120 metros en la escapatoria de la curva T3, donde se evaluaron el funcionamiento de la maquinaria, las características del compuesto y la coordinación de los equipos encargados de la pavimentación.

Para estas tareas se utilizó una mezcla asfáltica homologada AM3-AC19, con un espesor de ocho centímetros, mediante un operativo que involucró tres alimentadores, tres pavimentadoras y seis rodillos compactadores.

🏁 El Autódromo Oscar y Juan Gálvez superó el 60% de avance en su renovación y comenzó las pruebas de asfalto. 📌 Las obras apuntan a recibir a @MotoGP en abril de 2027 y adaptar el circuito a las exigencias de la @F1. #Automovilismo #AutódromoBA #Gálvez https://t.co/G6Q8Z7kbWz — Carburando (@CarburandoTV) October 14, 2026

Los trabajos fueron supervisados por especialistas de Tilke Engineers & Architects, firma internacional encargada de asesorar al equipo de Autopistas Urbanas (AUSA) en la modernización del trazado.

"Estamos poniendo al Autódromo a la par de los grandes circuitos del mundo y esto nos va a permitir no sólo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El funcionario destacó además la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, en un contexto de inversiones destinadas a recuperar competencias internacionales.

En cuanto a la infraestructura, el circuito ya cuenta con su configuración definitiva, que incluye una nueva horquilla diseñada para una eventual competencia de Fórmula 1, ubicada en el antiguo sector de la tribuna y el kartódromo.

También avanza la construcción de un túnel en la curva 1, que permitirá conectar la avenida Roca con el paddock, mientras continúan las tareas para incorporar nuevos boxes y garajes destinados a los equipos del campeonato mundial de motociclismo.

El proyecto contempla además dos accesos adicionales por las avenidas 27 de Febrero y Roca, la instalación de un cerco perimetral de hormigón de tres metros de altura y la construcción de cinco tribunas premoldeadas, con extensiones de entre 50 y 95 metros.

A su vez, se modificarán los sectores de circulación del público mediante nuevas escaleras, rampas y entradas laterales, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de los espectadores.

El regreso del MotoGP marcará el retorno de la categoría a la Ciudad de Buenos Aires después de 28 años, mientras que la posibilidad de volver a recibir a la Fórmula 1 permanece como uno de los objetivos de las autoridades.

Por el momento, no existe una fecha confirmada para esa competencia, aunque las modificaciones del Gálvez buscan adecuar sus instalaciones a los estándares necesarios para aspirar a incorporarse nuevamente al calendario internacional.