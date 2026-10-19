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Detienen a dos hombre por robos a varios autos
La maniobra de los dos sujetos fue captada por las cámaras del CEUM.
Dos hombres fueron detenidos este lunes por la mañana luego de ser sorprendidos tras sustraer elementos del interior de una camioneta en Bahía Blanca y posteriormente fueron vinculados con otro robo cometido en inmediaciones del Hospital Penna.
El procedimiento se inició en la mañana, cuando operadores del Centro Único de Monitoreo (CEUM) advirtieron a dos personas que intentaban abrir vehículos estacionados en la zona de Pampa Central y Maldonado.
A partir del aviso, efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron al sector e interceptaron a los sospechosos en Chaco y Maldonado, luego de observarlos salir de una camioneta Fiat Fiorino.
Los detenidos fueron identificados como Lucas Macchi, de 37 años, y Maximiliano Dagoberto Modinger, de 19. En su poder tenían prendas deportivas y alimentos que, según informó la Policía, fueron reconocidos por el propietario del vehículo, un hombre de 70 años.
Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular, cuya procedencia los sospechosos no pudieron acreditar.
A partir de las averiguaciones posteriores, los investigadores determinaron que el celular había sido sustraído más temprano del interior de un camión de reparto de la empresa La Serenísima que se encontraba estacionado en inmediaciones del Hospital Penna.
En ese mismo episodio también habían sido robados un par de guantes negros marca Vértigo, que fueron encontrados entre los elementos que llevaban los detenidos.
De esta manera, la Policía vinculó a ambos hombres con dos hechos de hurto registrados durante la misma mañana y logró recuperar parte de los elementos denunciados como sustraídos.
Los dos arrestados fueron trasladados a la Comisaría Quinta y quedaron a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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