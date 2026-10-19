Capturan a dos hombres armados tras una amenaza en el macrocentro

Dos hombres fueron detenidos este lunes por la tarde en el macrocentro luego de que fueran acusados de amenazar con un arma de fuego a una persona, en un procedimiento en el que la Policía secuestró una pistola calibre .22 y más de 100 municiones.

El hecho ocurrió en Undiano al 300, donde efectivos de la Comisaría Primera acudieron tras un llamado al 911 y detuvieron a Luciano Alfredo Canevari, de 32 años, y Matías Sebastián Canevari, de 18.

Según informó la Policía, momentos antes ambos habrían intentado agredir con el arma un hombre de 34 años, con quienes había discutido por problemas personales.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola calibre .22 y más de un centenar de municiones.

Los dos hombres quedaron acusados de amenazas agravadas y tenencia de arma de fuego, con intervención de la Fiscalía Nº 15 de Flagrancia del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Las detenciones se produjeron durante un operativo de saturación que la Comisaría Primera realizó entre las 18 y las 20 en distintos sectores del macrocentro, con participación de personal del Gabinete Investigativo, Caballería y la UTOI.

En el mismo despliegue también fueron detenidos Esteban Durán Polanco, de 33 años, quien tenía un pedido de captura activo por una causa de robo, y Maximiliano Silveri, de 36, requerido por infracciones a los artículos 72 y 74 de la Ley 8.031. Ambos pedidos habían sido emitidos por la Justicia bahiense.