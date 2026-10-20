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Se terminó la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026: así están los cruces de los octavos de final
Los Playoffs del Torneo Clausura 2026 tienen ocho duelos tentativos realmente apasionantes a falta de tres fechas para el cierre.
La Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina ya forma parte de la historia y de las estadísticas. Es que, este lunes, después de un fin de semana realmente apasionante, encontró su punto final con el desarrollo de otros tres compromisos que siguieron dándole forma a lo que se vendrá en cuestión de semanas.
Todo comenzó en el Estadio Eva Perón de la ciudad de Junín, donde Sarmiento se encontró frente a frente con Barracas Central. Y, pese a comenzar ganando, el Verde tuvo que conformarse con un empate 1-1. Jhon Rentería se encargó de abrir la cuenta para el local, en tanto que Rodrigo Insúa, de penal, emparejó la historia.
Al mismo tiempo, en el Estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, Newell’s Old Boys midió fuerzas con Central Córdoba de Santiago del Estero. Y fue el local quien cosechó una muy importante victoria por 2-1. Jerónimo Gómez Mattar (31′) y Santiago Solari (69′) fueron los autores de los goles del conjunto anfitrión, mientras que Leonardo Sequeira descontó para el Ferroviario.
En última instancia, con el Estadio Guillermo Laza como testigo y como escenario, Deportivo Riestra recibió a Unión de Santa Fe. En definitiva, el Malevo y el Tatengue terminaron empatando 1-1, consumando un resultado que no le sirve a ninguno de los dos. Juan Cruz Randazzo adelantó al local, mientras que Tobías Rubio lo empató para la visita.
En medio de ese panorama, los cruces de los Playoffs del Torneo Clausura siguen tomando forma, con unos octavos de final que ya están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, con tres fechas por delante, muchas cosas pueden cambiar y ninguno de los combinados implicados puede relajarse teniendo en cuenta la competitividad del certamen.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos Juniors (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Defensa y Justicia (3°A) – River Plate (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)
Boca Juniors (2°A) – Barracas Central (7°B)
Belgrano (3°B) – Newell’s (6°A)
La Tabla Anual 2026
Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
Estudiantes LP – 45 puntos
Independiente – 43 puntos
Defensa y Justicia – 43 puntos
Huracán – 41 puntos
Barracas Central – 40 puntos
Sarmiento – 40 puntos
San Lorenzo – 39 puntos
Gimnasia (M) – 39 puntos
Unión – 35 puntos
Talleres – 35 puntos
Newell’s – 35 puntos
Tigre – 33 puntos
Racing – 33 puntos
Banfield – 31 puntos
Atlético Tucumán – 28 puntos
Platense – 27 puntos
Central Córdoba – 26 puntos
Deportivo Riestra – 23 puntos
Aldosivi – 16 puntos
Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
Posiciones
Fuente: BolaVip
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