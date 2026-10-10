Colapinto le pegó a la pared y largará 16° en Singapur

Pese a los nueve abandonos que había dejado la carrera Sprint, incluido el de Franco Colapinto por problemas de batería, los 22 autos estuvieron en condiciones de afrontar la clasificación del Gran Premio de Singapur, 17ª fecha de la Fórmula 1. La actividad comenzó con 30 minutos de retraso debido a la demora que había sufrido la Sprint por la lluvia.

El agua ya no era un problema cuando se encendió el semáforo verde. La pista estaba seca, pero ofrecía poco agarre y los pilotos lo comprobaron rápidamente. Esteban Ocon y Lance Stroll protagonizaron despistes, aunque consiguieron evitar los muros, mientras que Isack Hadjar quedó fuera de la clasificación por inconvenientes de energía. Las banderas amarillas condicionaron el desarrollo de la Q1 y consumieron alrededor de cinco de sus 18 minutos.

En ese escenario complicado, Colapinto comenzó con una vuelta de 1m33s782, que lo ubicó 12°, a siete décimas del mejor registro provisional, establecido por Lando Norris (1m33s047). Pierre Gasly, en tanto, se colocó séptimo con 1m33s523.

La paridad de la zona media quedó reflejada en los tiempos. Por delante del francés aparecían el Audi de Nico Hülkenberg y el Haas de Oliver Bearman, dos rivales directos de Alpine en la pelea por las posiciones.

Una Q1 que había generado expectativas

La segunda salida a pista mostró una versión mucho más competitiva del argentino. Colapinto bajó su tiempo a 1m33s261 y terminó noveno, mientras que Gasly también mejoró y se ubicó séptimo con 1m33s182.

Los dos Alpine consiguieron avanzar a la Q2, una señal alentadora después de una Sprint que había terminado anticipadamente para Colapinto. Las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc marcaron el ritmo en la parte alta de la clasificación.

Los seis eliminados fueron Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.

El muro arruinó la última oportunidad

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda tanda. Los Alpine perdieron competitividad frente a sus rivales y quedaron inicialmente fuera de los diez primeros. Gasly aparecía 11°, con 1m33s174, mientras que Colapinto se encontraba 15°, con 1m33s866. Entre ambos se intercalaban los Haas de Ocon y Bearman y el Williams de Carlos Sainz.

Luego, la última oportunidad dejó sensaciones muy diferentes dentro del equipo francés. Gasly consiguió exprimir el auto y marcó 1m32s602, un registro que le permitió ubicarse décimo y asegurarse un lugar en la Q3; Colapinto, en cambio, rozó el muro en el tercer sector del circuito y no pudo mejorar lo suficiente: su tiempo de 1m33s787 fue el más lento de la Q2 y lo dejó definitivamente en el 16° puesto.

Junto al argentino quedaron eliminados Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz y Gabriel Bortoleto. En cambio, los dos Racing Bulls consiguieron avanzar a la Q3, otro resultado favorable para un equipo que mantiene una ventaja importante sobre Alpine en el campeonato de Constructores.

Hamilton volvió a marcar el mejor tiempo de la sesión.

A falta de la Q3, el argentino ya conoce su posición de partida: largará 16° en Singapur, en un circuito callejero en el que los sobrepasos suelen resultar especialmente complicados.

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Fuente: Olé