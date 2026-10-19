Corrado logró suspender el juicio: dijo que su abogado está enfermo

El juicio oral y público contra la exdiputada provincial y exfiscal María Marta Corrado, acusada de una presunta estafa vinculada con la herencia del contador Adolfo Herro, no pudo comenzar este lunes en Bahía Blanca debido a problemas de salud de su abogado defensor.

La jueza María Mercedes Rico, a cargo del Juzgado Correccional N° 2, resolvió suspender la audiencia prevista para hoy e intimar al defensor de la imputada para que detalle su inconveniente de salud y especifique durante cuánto tiempo estará imposibilitado de intervenir en el proceso.

Con esa información, la magistrada deberá resolver si el debate puede iniciarse este martes o si será necesario disponer una nueva postergación.

La situación había sido anticipada por la propia Corrado esta mañana, cuando llegó a los tribunales de Estomba 34 y expresó sus dudas sobre la realización del juicio.

"No sé si se hace el juicio, el doctor (Cristian Fabián) Prada, que es mi abogado, tiene problemas de salud. Mi abogado se descompensó la semana pasada y le dieron un certificado médico", explicó ante la prensa.

La exdiputada también señaló que atraviesa problemas de salud que motivaron una licencia laboral hasta el 12 de noviembre.

"Estoy con junta médica y reposo laboral hasta el 12 de noviembre. Espero no tener problemas con mi trabajo, vine para cumplir. Me fracturé el talón corriendo, por estrés", manifestó.

Corrado está acusada de haber participado en presuntas maniobras destinadas a desprenderse del patrimonio de su excuñado, Adolfo José Luis Herro, asesinado en julio de 2005, e impedir que su hijo, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía, pudiera acceder a los bienes de la sucesión.

La investigación comprende distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la venta de inmuebles ubicados en La Plata y Cariló y la transferencia de una importante colección de armas de fuego.

En octubre de 2022, otras seis personas fueron juzgadas por los mismos hechos y resultaron absueltas. Sin embargo, aquella sentencia fue apelada y todavía se encuentra pendiente de una resolución definitiva.

Antes de conocerse la suspensión, Corrado había cuestionado que se avanzara con un nuevo debate por una causa que se remonta a más de dos décadas.

"Estoy muy tranquila. No entiendo por qué se lleva a cabo esta parte del juicio. La causa principal se resolvió oportunamente con la absolución de todos los imputados porque no hay delito", sostuvo.

También comparó la extensión del expediente con una serie televisiva: "Siento que estoy en parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Esto sería como la vigésima temporada, pues lleva como 20 años".

El juicio estaba programado para desarrollarse entre este lunes 19 y el viernes 23 de octubre, con la intervención del fiscal Gabriel Lopazzo.

Por el momento, la realización de las próximas audiencias quedó supeditada a la documentación médica que presente la defensa y a la decisión que adopte la jueza Rico.