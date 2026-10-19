La AUH y la Tarjeta Alimentar aumentan en noviembre: cuáles son los nuevos montos

Las asignaciones familiares y universales aumentarán un 1,9% en noviembre de 2026, en línea con la inflación de septiembre último. Lo mismo ocurrirá con las jubilaciones, según lo dispone la fórmula de movilidad implementada por el Gobierno nacional.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $159.610 en noviembre ($127.688 de bolsillo luego del descuento del 20% que se cobra a fin de año con la certificación del cursado de estudios), mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $ 519.702.

Para consultar la fecha y lugar de cobro, el beneficiario debe ingresar en mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Asignación Universal por Hijo es una suma mensual que abona ANSES por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. No hay límite de edad para cobrarlo si el hijo tiene discapacidad.

Ahora, con el último aumento, la AUH llegará a $159.610 en noviembre. Y con el complemento de la Tarjeta Alimentar (actualmente de $72.250), los beneficiarios cobrarán $231.860 en total.

En términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación), en el último mes el monto de la AUH subió un 1,2%. Pero si se suma el complemento de la Tarjeta Alimentar (cuyo monto el Gobierno aumentó en mayo tras casi 2 años congelado), los ingresos subieron un 2,4%.

En este escenario, el monto de la AUH se ubica un 103,4% real por encima de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del Frente de Todos). Si se suma la Tarjeta Alimentar, el incremento es del 48% real.

Además de las asignaciones por hijo, el aumento alcanza a otras prestaciones universales como: Embarazo para Protección Social ($ 159.610), Ayuda Escolar Anual ($ 89.937), y Nacimiento ($ 93.033 ) y Adopción ($ 556.216).

Fuente: Chequeado