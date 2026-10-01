Deportes
MotoGP en Buenos Aires: cuánto cuestan las entradas para el regreso en 2027
Los abonos generales parten desde $243.150 y llegan hasta más de $5 millones en los sectores premium. Se disputará del 9 al 11 de abril en el renovado Gálvez.
El regreso del MotoGP a Buenos Aires en 2027 ya tiene precios confirmados. La organización dio a conocer este jueves el valor de las entradas para el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que se correrá del 9 al 11 de abril en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Para el público general, el abono más económico tendrá un valor de $243.150 y permitirá ingresar durante los tres días de actividad: viernes, sábado y domingo.
Existe una entrada de $194.520 para la Tribuna Accesible, destinada a personas con discapacidad y con capacidad limitada. Cada asistente podrá concurrir con un acompañante adulto, que también deberá contar con ticket.
Los precios aumentan de acuerdo con la ubicación elegida. La Grada 3 costará $421.460, mientras que las Tribunas 1 a 4 tendrán un valor de $437.670.
Las Tribunas 5 a 10 y T1 se comercializarán a $486.300, mientras que la Tribuna T13 costará $567.350.
Para quienes busquen ubicaciones de mayor categoría, las Plateas 1 y 2 tendrán un precio de $648.400, mientras que la Platea Techada llegará a $891.550.
Los valores más elevados corresponden a los paquetes premium. El Hospitality Club 360 costará $3.404.100, el Apex Club $4.538.800 y el Apex Club Elite alcanzará los $5.349.300.
La venta comenzó este 1 de octubre con una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, que permanecerá vigente hasta el 7 de octubre y permitirá pagar con tarjeta de crédito en hasta seis cuotas sin interés.
La venta general se habilitará el jueves 8 de octubre a través del sitio oficial dispuesto por los organizadores.
Mientras avanza la comercialización de los tickets, continúan las obras en el autódromo porteño, que ya superaron el 60% de ejecución, según información oficial de la Ciudad.
Los trabajos incluyen un rediseño integral de la pista, nuevos boxes, accesos y espacios destinados al público para adecuar el circuito a los estándares internacionales.
La competencia de abril marcará el regreso del MotoGP a Buenos Aires después de 28 años y será uno de los primeros grandes eventos internacionales que recibirá el renovado Gálvez.
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