Mirtha Legrand sorprendió a todos y cantó “El Abecedario” al ritmo de L-Gante

Este sábado L-Gante estuvo invitado a La Noche de Mirtha (eltrece). Sobre el cierre del programa dio un show y la conductora cantó uno de sus éxitos.

A pedido de La Chiqui, el referente de la Cumbia 420 interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos “El Abecedario”, el hit que causó furor en las redes sociales.

La gran sorpresa fue que cuando las cámaras la mostraron, lo estaba cantando. Minutos antes, la conductora había contado que más temprano lo había repasado.

Al comienzo del programa, L-Gante le reprochó a la conductora la reacción que tuvo al enterarse de que su hija se llama Jamaica.

Después de que Roberto García Moritán hablara de Ana, su hija fruto de su relación con Pampita Ardohain, el referente de la Cumbia 420 habló de Jamaica. Entre risas, la conductora señaló: “Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”.

El músico no ocultó su molestia y admitió: “Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

Rápidamente, la conductora aclaró que no había existido maldad en su comentario sino que simplemente le llamó la atención. “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”, argumentó.

“A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, cerró.

Fuente: TN