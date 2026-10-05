Olimpo va por la final: enfrenta a San Martín de Formosa y arranca la ilusión de Villa Mitre

Olimpo sigue firme en su ilusión de regresar a la Primera Nacional. Después de eliminar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, el equipo bahiense se clasificó a las semifinales de la Fase Campeonato del Torneo Federal A y ahora tendrá como rival a San Martín de Formosa.

El conjunto dirigido por Carlos Mungo cerró los cuartos de final con una nueva victoria por 2-1 en Chivilcoy. Diego Ramírez abrió el marcador, Fausto Fiol igualó para el local y Braian Guille convirtió el tanto que aseguró el triunfo. Como Olimpo también había ganado 2-1 la ida en el Roberto Carminatti, se quedó con la serie por un global de 4-2.

Su próximo escollo será San Martín, que eliminó a Atenas de Río Cuarto. El equipo formoseño había ganado 1-0 como visitante y luego igualó 1-1 en Formosa para cerrar la llave 2-1. En la revancha, Nicolás Castro puso en ventaja a Atenas y Mauro Siergiejuk marcó el empate apenas dos minutos después.

La serie tendrá un condicionante importante para Olimpo. El primer encuentro se disputará en Bahía Blanca y la revancha será en Formosa, debido a que San Martín cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado primero en su Nonagonal. Eso significa que, si al cabo de los dos partidos terminan igualados en puntos y diferencia de gol, el conjunto formoseño será el que avance a la final.

Del otro lado del cuadro quedaron Alvarado de Mar del Plata y Cipolletti. Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán luego en un único partido, en cancha neutral, por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Mientras Olimpo transita el camino más corto hacia el ascenso, Villa Mitre también mantiene viva su temporada. El Tricolor comenzará la segunda etapa de la Reválida frente a Costa Brava de General Pico, serie que se disputará a ida y vuelta los domingos 11 y 18 de octubre.

El primer encuentro será en General Pico y la definición tendrá lugar en Bahía Blanca. Villa Mitre posee ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla de ordenamiento, por lo que, ante igualdad en puntos y diferencia de gol después de los dos encuentros, será el equipo bahiense el que avance.

La Reválida entrega el segundo ascenso y tendrá además una particularidad: en la próxima ronda se incorporarán los perdedores de las semifinales de la Fase Campeonato. Más adelante, en cuartos de final, también ingresará el equipo que pierda la final por el primer ascenso. De esa manera, Olimpo y Villa Mitre continúan en carrera por distintos caminos, pero con el mismo objetivo: llegar a la Primera Nacional.