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Un joven amenaza con dispararle a un hombre en plena calle y queda detenido
Tiene 18 años y protagonizó el hecho durante la tarde del domingo en Drago 2100. Quiso descartar el revólver, hallado con dos municiones.
Un joven de 18 años fue detenido este domingo por la tarde en Bahía Blanca, acusado de amenazar a un hombre con un arma de fuego, la cual fue hallada instantes más tarde en el Barrio Obrero.
El procedimiento se realizó alrededor de las 15 en la zona de Drago al 2100, donde personal de la Policía Local intervino tras un incidente que tuvo como víctima a un hombre de 49 años.
Según se informó oficialmente, el acusado, identificado como Dante René Riquelme, habría proferido amenazas mientras exhibía un arma de fuego.
Tras el episodio, el joven se habría descartado del elemento, por lo que los efectivos iniciaron un rastrillaje en el sector. La búsqueda permitió localizar en Sosa al 70 un revólver marca Galand calibre .22, que tenía dos municiones intactas en sus alvéolos.
El arrestado fue trasladado junto con el arma secuestrada, el damnificado y testigos a la Comisaría Cuarta, por corresponder a la jurisdicción. La causa quedó en manos de la UFIJ Nº15 y fue caratulada como amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
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