Lautaro Martínez reveló el “dolor” que le causó Sampaoli en la Selección

Desde su debut en primera con la camiseta de Racing, el 31 de octubre del 2015, la carrera de Lautaro Martínez ha transcurrido en camino ascendente. El Toro la rompió en el fútbol argentino y despertó el interés de clubes como Real Madrid e Inter, entre otros. Finalmente su destino fue la Serie A y, además, se ha ganado un lugar para ser el delantero titular del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección Argentina.

En este contexto, el bahiense dirá presente por primera vez en la máxima cita mundialista luego de quedaren las puertas de Rusia 2018.

Con respecto a esta decepción deportiva, que sufrió de la mano de Jorge Sampaoli, en su diálogo con Star+ manifestó: “Me dolió no ir al Mundial de Rusia por cómo había hablado el entrenador conmigo. Pero respeto su decisión y traté de siempre de apoyar a los que le había tocado. Fue un período duro porque era un sueño grande que tenía”.

En contrapunto, Martínez se refirió a la relación que mantiene con Lionel Scaloni: “Muy agradecido a él porque siempre confió en mí. La Selección tiene grandes jugadores, grandes delanteros y todos los días rendís examen. Sé que el trabajo de mi club es el que me va a llevar ahí. Después, en el poco tiempo que tenemos, tratamos de estar bien, concentrados, hacer lo que quiere el entrenador. Me sostuvo cuando no hice goles y se hablaba mucho, me respetó y me bancó”.

Sobre las sensaciones de estar en la antesala de su primera Copa del Mundo, expresó: “El Mundial que viene es una sensación difícil de explicar dentro del cuerpo. Esperemos llegar lo mejor preparado posible. Hablamos del tema entradas y la cantidad de argentinos que van a ir. En la final de Londres pareció que estábamos jugando en Argentina”.

Fuente: MDZ