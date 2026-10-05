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Otro día de primavera en la ciudad para iniciar la semana: a cuánto llegaría la máxima
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 desarrolló los aspectos más destacadas del factor climático que se esperan para las próximas horas.
Buenas perspectivas se perfilan para el lunes en Bahía Blanca y la región, ideal para disfrutar al aire libre, tal cual lo explicitó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La nubosidad vuelve a ser protagonista, pero el viento del sector norte y la alta temperatura le darán un buen marco al comienzo de la semana", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la máxima para la tarde podría llegar hasta los 21 grados, con algo de inestabilidad, en especial a la tarde, aunque son remotas las chances de lluvia.
Por último, el profesional anticipó que para el martes se esperan pocos cambios, con otra mínima no tan baja y siempre un componente de cielo gris que podría traer precipitaciones.
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