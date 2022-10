Estrella de Oro, un equipo que brilla cada día más

Ayer por la noche se presentaron en el programa de LA BRÚJULA 24, “El Femenino”, el técnico de Estrella de Oro, Walter Lofrano, y dos jugadoras, Rosario Damiani y Mariana González.

Estrella de Oro viene de golear a Pacífico de Cabildo por 5 a 1 en la Fecha 7 del Torneo, un equipo que está logrando crecer partido a partido.

“El fin de semana pasado jugamos bastante bien”, acotó una de las jugadoras. “Teníamos bastante espacio para jugar por abajo y probar cosas nuevas”, concluyó.

Cuando les preguntaron por dónde creen que pasó la clave para poder ganar con tanta diferencia, Rosario Damiani dijo que “las veces que hemos jugado con este equipo hemos ganado, siempre tenemos más confianza cuando sabemos que vamos a tener oportunidades.”

“Al entrar a la cancha se nota porque tenemos otra tranquilidad y podemos bajar un cambio, tocar más y ahí se hace la diferencia”, agregó la jugadora.

Estrella de Oro enfrentará hoy por la tarde a Olimpo, un equipo que surgió en este Torneo y que de a poco va escalando en la tabla de posiciones.

En la nota se conversó sobre cómo se estuvieron preparando física y mentalmente para este partido.

“Nunca me fio de ningún rival, y menos con Olimpo, a nosotras nos tocó jugar en su primer fecha del torneo, y ahora ya habiendo recorrido la primera vuelta, sabemos que nos vamos a encontrar con un equipo completamente diferente”, comentó Rosario.

Luego el técnico agregó: “Siempre dan sorpresa los equipos, hoy Olimpo viene en levantada, jugando muy buenos partidos.”

Por otro lado, se les preguntó a las jugadoras cómo les juega la cabeza a la hora de salir a la cancha y cómo se sienten partido a partido.

“Yo salgo a la cancha a divertirme, me gusta mucho el equipo que tenemos. Nervios tengo siempre, pero empiezo a jugar y disfruto el partido”, dijo Mariana.

Rosario, por su parte, reflexionó sobre su carácter y comentó: “Soy muy autoexigente, me exijo hasta poder disfrutar los partidos. Me gusta que las cosas me salgan bien, me quedo contenta si dejé todo adentro de la cancha.”

Por último, el técnico contó alguna complicaciones que está viviendo el equipo de femenino desde hace años y el esfuerzo que hay detrás de cada entrenamiento y partido: “El tema espacio para el club es complicado, al no tener un predio propio se hace difícil, es todo a pulmón y plata.”

Cómo conclusión, desde El Femenino le deseamos lo mejor en lo que resta del año a este equipo que está logrando demostrar partido a partido el potencial que posee y lo que está creciendo.