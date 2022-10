Un músico de la Sinfónica de Bahía tocó con la Orquesta del G20 en Indonesia

Los eventos para la Cumbre del G20 que se realizará en noviembre en Indonesia están en marcha desde hace meses y uno de ellos fue la creación de la Orquesta del G20, compuesta por un selecto grupo de músicos, entre los cuales estuvo convocado Santiago Clemenz, quien es parte de la Sinfónica de Bahía Blanca.

A miles de kilómetros de distancia, este “bahiense por adopción”, como él mismo se define, representó al país en el concierto debut de esta iniciativa cultural, junto con colegas de las otras naciones del grupo.

“Fue algo que me cayó de arriba, por lo general uno se postula para estas cosas. La orquesta estaba conformada por la mitad de músicos indonesios por un concurso nacional que se hizo. En cambio, los internacionales fuimos convocados directamente por distintas vías, por recomendación, por trayectoria. A mí me convocaron hace unos meses y bueno hubo expectativa de varias semanas por los pasajes y Cancillería lo declaró de importancia cultural y me gestionaron los pasajes”, dijo Clemenz quien es primera flauta solista de la Sinfónica de Bahía Blanca desde 2019.

En el programa Nunca es Tarde, el músico destacó el rol del embajador de Argentina en Indonesia, Gustavo Arturo Torres, para que se concretara el viaje, así como la invitación a quedarse en aquel país por unos días más para lo cual lo alojó en su residencia oficial.

Sobre su experiencia, Clemenz relató que “se formó una orquesta de la nada, que es todo un desafío, porque ninguno se conocía entre sí. Llegamos a Yakarta encerrados todo el día porque ensayamos mucho. El evento principal fue en el templo de Borobudur, el más importante del budismo. Estuvimos en varios conciertos y ensayos abiertos en distintas locaciones, fue una semana de ensayo y luego una gira de conciertos”.

El director artístico, Ananda Sukarlan, compuso una parte para flauta, por lo que a Clemenz le correspondió no solo ser primera flauta de la orquesta sino también hacer un solo.

En cuanto a lo local, Clemenz invitó al próximo concierto de la Sinfónica de Bahía Blanca, este domingo 2 de octubre en el Teatro Municipal.