Tensión entre kioscos y distribuidoras por falta de figuritas

Leo Conditi es uno de los distribuidores –Ocean– de las figuritas del Mundial para Bahía Blanca y la región. Y a pesar del paso de los días, no sale de su asombro por la creciente demanda de dicho producto.

Esta mañana dialogó con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24, y dijo que “hay gente, más que nada comerciantes, que están empezando a enojarse porque ya pasaron tres semanas de la apertura de la venta y está muy difícil la situación”.

“Yo se las compro directamente a la gente de Panini en Buenos Aires. Ayer al mediodía hablamos por última vez con ellos y lo que me dijeron es que tenga paciencia y que no tienen, que la demanda ha sido la más grande en los últimos mundiales”, refirió.

Y resaltó: “Normalmente hay muchos pedidos, pero nunca como esta situación, es algo increíble. Cuando nosotros éramos chicos no solamente coleccionábamos las figuritas del mundial, también teníamos algún otro álbum. Pero ahora hay chicos que durante el álbum no compran ninguna colección”.

“Hay una demanda extraordinaria por las del mundial, yo no lo viví nunca esto”, indicó.

A modo de análisis, Conditi dijo que “yo calculo que deben ser impresas acá –Argentina– por la simple cuestión del precio. En Brasil la venden a 0,77 dólar, en Paraguay creo que 1 dólar. Por eso entiendo que deben ser de acá, aunque tendría que chequearlo”.

“Este furor se da en todo el mundo, pasa que lo que estamos viviendo acá es tremendo. Estimo que viene porque es el último mundial de Messi, el de Ronaldo, creo que debe ir por ahí el tema. La gente de Panini quiere vender, si no lo hacen es porque no tienen, no hay especulación de por medio”.

Polémica por la venta en supermercados

“Eso afecta porque antes no se vendía de esa manera, ni en las estaciones de servicio. Entonces como las grandes cadenas están en Buenos Aires, sale todo de ahí y tienen más alcance porque es mucho más fácil la logística”, expuso Conditi.

“Con el álbum pasa lo mismo, de hecho mandan menos que las figuritas. Hay muchos clientes que se enojan con nosotros, incluso han planteado que no quieren comprarnos la mercadería general que les entregamos porque no les damos figuritas, pensando que a lo mejor nos las estamos guardando para especular, pero eso no es real”, concluyó.