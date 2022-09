Escapó del hospital la mujer que había sido atacada a hachazos en la cabeza

Susana Molina Mansilla dejó imprevistamente el Hospital Municipal en el transcurso de las últimas horas luego de las heridas sufridas por el ataque con un hacha en el marco de una pelea ocurrida en Chaco al 300.

Molina, de 49 años, todavía no había recibido el alta médica y abandonó el nosocomio, previo a mostrarse violenta en el sector de la guardia, a punto tal que los profesionales debieron sedarla. Eso motivó la presencia de móviles policiales en la puerta del lugar por el peligro latente de que familiares se acerquen con intenciones de seguir con la disputa.

La mujer presenta tres fracturas a nivel de la nariz y uno de los huesos que rodean el ojo y heridas cortantes no solo en su cabeza, sino también en el rostro. No obstante, las lesiones no afectaron su cerebro.

La violenta batalla campal incluyó la detención de dos hombres: quien la atacó –Adrián Carrasco– y la pareja de la lesionada –Andrés Lasarte– quien en su afán de defenderla le propinó golpes al agresor.

La Brújula 24 visitó el sector donde tuvo lugar la trifulca y pudo conversar con vecinos que, si bien no quisieron dejar su testimonio al aire, evidenciaron que ya había otros antecedentes de pelea entre los implicados.