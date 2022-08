Punta Alta: preocupación por “la banda de los tirapiedras” que atacan casas y autos

Vecinos que viven y transitan por una arteria particular de la ciudad de Punta Alta han sido víctimas de agresiones a piedrazos, que tuvieron consecuencias sobre propiedades y automóviles. Según publica el diario digital El Rosalienio, los hechos tienen lugar, principalmente, en calle Jujuy, frente al Barrio Luiggi I.

Días atrás, una profesional de la medicina había manifestado en Radio Rosales el ataque, con una lluvia de piedras, a su vehículo y al frente de su consultorio pediátrico, ubicado en calle Jujuy al 1500, cercano al barrio Los Álamos, Luiggi I y II.

La doctora expresó: “No es la primera vez que sucede. Nos preocupa porque atiendo mamás con bebés, salen niños pequeños. No sabemos qué más hacer. Pedimos mayor presencia policial”.

En este sentido, Marisol otra vecina aseguró: “El viernes 20.40, aproximadamente, a la altura del Bº Luiggi I, me dirigía a mi casa con mi familia, hacia el centro de la ciudad. En un momento sentimos un piedrazo, que venía desde el barrio. No frenamos. Cuando llegué a casa el auto tenía un piedrazo de gomera. Pegó la piedra muy cerca del vidrio, que podría haber ocurrido una desgracia. Fue un golpe en el marco de la puerta, casi en el vidrio. Tengo mucha impotencia. Siempre transitamos por ese sector”.

Por otro lado, Alejandro, otro vecino, manifestó que: “El jueves a las 20.30 horas había terminado mi reparto en una camioneta Ducato. Mientras transitaba por calle Jujuy hacia el Barrio Gottling, sentí un estruendo bárbaro sobre la caja de la camioneta. Si iba un poco más despacio impactaba en el vidrio de mi ventanilla. Fue un golpe muy fuerte que no pasó a mayores. Iba con mi señora, yo frené y ella me dijo que no. Seguimos viaje por miedo, no sabíamos si alguien iba a salir y con qué fin. En la camioneta quedó una marca de 2 centímetros. Lo comenté por radio para advertir a los vecinos. No denuncié porque me pareció algo aislado. Ahora van apareciendo más casos”.

Otra víctima del sector comentó que “en calle Jujuy y zonas aledañas, por Buchardo e Islas Malvinas, caen piedrazos sobre el techo y el patio, de todos los vecinos. Ya no puedo dejar que mis hijos jueguen en el patio de mi casa por miedo a que una piedra los lastime. La última vez que llovieron piedras fue el domingo cerca de las 21 horas. Es algo que ocurre con frecuencia. Si son niños o adolescentes, sus padres deben hacerse cargo y evitar que algo más grave suceda”.