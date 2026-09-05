Intendente de Punta Alta sobre la detención de su hermano: "No hubo ni habrá privilegios"

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, evitó mirar para otro lado tras la detención de su hermano acusado de dispararle en la pierna a un hombre y se pronunció en redes sociales donde destacó el trabajo policial y de la Justicia.

"Desde el Municipio se puso a disposición todo lo necesario para que las fuerzas actuaran con absoluta libertad, como corresponde ante cualquier hecho de estas características. No hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos", aseguró.

Ramiro Aristimuño fue detenido ayer en Punta Alta señalado de balear a un hombre de 31 años en medio de una "disputa sentimental". Luego de la agresión había huido y fue finalmente capturado en una vivienda donde le secuestraron un arma y droga.

"Una de las personas involucradas tiene conmigo un vínculo familiar, es mi hermano, pero eso no cambia mi responsabilidad como Intendente ni el modo en que debe actuar el Estado. Las instituciones tienen que funcionar, y en este caso funcionaron: se investigó, se actuó y se puso el procedimiento a disposición de la Justicia", comentó el intendente sobre la actuación policial.

El funcionario destacó "el accionar de la Policía Comunal, la Secretaría de Seguridad y la SubDDI, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante el procedimiento y concretar la detención correspondiente".

"Como Intendente, mi compromiso es seguir trabajando para fortalecer la seguridad de nuestra comunidad y para que, ante cada situación, las instituciones estén a la altura de las circunstancias", aseguró.