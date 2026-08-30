Punta Alta: un jugador de fútbol de menores golpeó e hirió a un rival tras un partido

Un episodio de violencia entre dos jugadores de divisiones menores se registró este domingo en Punta Alta, luego de disputarse el clásico entre Rosario Puerto Belgrano y Sporting.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 14 uno de los adolescentes, de 15 años, caminaba por la zona de Colón y Rosales cuando fue interceptado por otro joven de la misma edad, integrante del equipo rival.

De acuerdo con la denuncia, tras un intercambio de insultos, uno de ellos le propinó golpes de puño en la boca al otro, provocándole una lesión en la parte interna del labio inferior.

El parte policial señaló que ambos habían protagonizado previamente un conflicto mientras se desarrollaba el partido correspondiente a la categoría menores.

La madre del adolescente agredido realizó la denuncia y se iniciaron actuaciones por lesiones leves, con intervención de personal del GTO y de la DDI de Punta Alta.

La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.