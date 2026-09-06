Punta Alta: se incendió la casa del hombre que acusó al hermano del intendente de balearlo

Un incendio se produjo durante la noche del sábado en una vivienda de 11 de Septiembre al 100, en Punta Alta, el mismo domicilio donde un día antes había sido baleado un hombre en un hecho por el que terminó detenido Ramiro Aristimuño (42), hermano del intendente de Coronel Rosales.

De acuerdo con lo informado por El Rosalenio, el fuego comenzó cerca de las 22 en el interior del inmueble. Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de bomberos, una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica y efectivos de la Policía Comunal.

Foto: Espacio Rosales (captura de video).

No es la primera vez que esa propiedad resulta afectada por un incendio. Días atrás también se había registrado un episodio similar y, en aquella oportunidad, el ocupante de la vivienda manifestó que las llamas se habían iniciado mientras manipulaba combustible para intentar poner en marcha una motocicleta.

El domicilio había quedado además en el centro de la atención el último viernes, cuando Federico Nicolás Prestipino, de 31 años, denunció que Aristimuño golpeó la puerta de su casa y, al salir a atenderlo, le efectuó un disparo.

Según el relato de la víctima, el proyectil impactó en el muslo izquierdo y, posteriormente, el agresor le habría dado un culatazo en la cabeza. Prestipino fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde recibió atención médica y se constató que se encontraba fuera de peligro.

La víctima sostuvo ante la Policía que el ataque estaría vinculado con una "disputa sentimental" relacionada con su actual pareja, una joven de 21 años que se encontraba dentro de la vivienda al momento del hecho. Aristimuño fue detenido posteriormente en el marco de la investigación.