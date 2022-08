Un ex juez federal quedó encerrado con su auto por una obra de ABSA

El ex juez Augusto Fernández, que durante 22 años formó parte de la Cámara Federal de Apelaciones, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 con un inusual reclamo vecinal a partir de una situación vivida mientras circulaba al volante de su auto particular.

“ABSA está haciendo una reparación en San Juan y avenida Alem, en el otro extremo sobre Paraná colocaron una valla pero no dice que la calle está sin salida. Ingresé y detrás otros siete vehículos y quedamos encerrados”, deslizó Fernández, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, recalcó que “hay doble responsabilidad. De la empresa si no controla a la contratista y de la firma GRAL que no coloca un letrero. Cada día se degrada más la convivencia y la calidad de vida de los bahienses”.

“Demoramos mucho tiempo en poder salir y eso causó un inconveniente en el tránsito, además del malestar”, finalizó, confirmando que en el lugar solo había dos operarios trabajando.

“Para el Presidente no existe división de poderes”

Antes de retirarse, Fernández también analizó la causa Vialidad y los dichos de Alberto Fernández anoche que levantaron polvareda: “Es un momento muy delicado para el país, las autoridades nacionales están muy equivocadas incitando a la violencia porque cuando grupos de choque ganan la calle y están dispuestos a cualquier cosa, inevitablemente ocurrirá una desgracia”.

“Si queremos mantener un sistema republicano y democrático debe evitarse este tipo de comportamiento. Para el Presidente no existe la división de poderes, debe ser el primero en no opinar si el fiscal hizo bien o mal, hay otros mecanismos. Dice ser egresado de Derecho y pareciera que estudió por correspondencia”, afirmó.

Inmediatamente, el ex camarista recalcó: “En el caso de este juicio de la causa Vialidad, el fiscal plantea una hipótesis, luego hay un Tribunal y quizás de los tres jueces haya uno o dos que no estén de acuerdo. El Presidente cambió de opinión y lo hace a cada rato, pero eso no le hace bien al país porque se resiente la institucionalidad y el sistema. Esto desgraciadamente ocurre en otros países, pero no de manera tan descarada”.

“Hay que pedir un poco de cordura, aparte de los creyentes fanáticos de los dos lados, y dejar de echar leña al fuego. Me preocupa la situación del país porque la ciudadanía queda en medio de la pelea de los dos lados de la grieta”, cerró.