La figura internacional que suena para el programa de Tinelli

“Ayer estuvo tranquilo el tema números porque como todos saben, el presidente estuvo en TN. Por eso todo cayó un poco, el tema de la política se llevó la atención”, argumentó. Y dijo que “las menciones en redes hoy también se valoriza mucho, es de lo que habla la gente y por eso forma parte del mundo publicitario”.

Tinelli busca figuras internacionales: ¿Viene Chayanne?

Ya anticipamos que terminará una primera etapa del formato de “Canta conmigo ahora” y que Marcelo Tinelli prepara con su productora “Laflia” junto a Chato Prada, Fede Hoppe y todo el equipo, una segunda edición para llegar a fin de año.

Por eso, ElTrece publicó una nueva posibilidad de casting para participar del reality de talentos.

Por otra parte habrá nuevas incorporaciones al jurado, tanto en figuras nacionales como internacionales y ya hay una lista de posibles convocados para renovar el panel de los 100 jurados y seguir atrayendo a la audiencia.

En este sentido, comentamos en “Gossip” el nombre de Chayanne, pero nos enteramos que la posibilidad es que el artista esté en algún programa especial, pero no como figura permanente del show televisivo.

Hay muchos otros nombres en danza y por estas horas la producción avanza para la nueva competencia, que será a partir de comienzos de octubre y hasta fin de año, justo cuando esté apareciendo por Telefe, la edición 2022 de “Gran Hermano“.

Pepe Cibrián Campoy abandonó un móvil: “No tengo ganas de sufrir”

Con toda generosidad y buena onda, Pepe Cibrián Campoy aceptó dar un móvil por primera vez luego de la reconciliación con su pareja, Nahuel Lodi, para el debut de Viviana Saccone en NET TV, pero el artista cortó la nota molesto por la emisión de las conocidas imágenes que provocaron la crisis en su reciente matrimonio.

Pepe venía hablando bien, charlando con la actriz con quien compartió teatro, hasta que ese video lo llevó a abandonar la propuesta televisiva.

Hablamos con Pepe y nos confesó que decidió dejar la nota porque “no tengo ganas de sufrir”. “La producción y Viviana me pidieron si podíamos hacer este reportaje con Nahuel. Yo le tengo un gran cariño, ella trabajó conmigo y dije sí, suponiendo que iba a ser un programa donde íbamos a hablar de los proyectos, de los reencuentros de la vida, lindo, no?” dijo Cibrián Campoy en exclusivo para laubfal.com y agregó “y empezaron preguntando cosas muy íntimas y de golpe vi que pasaban el video famoso y yo dije “esto no es el pacto”, no me pasó nunca…nadie, no lo he visto yo….y me fui, ya a esta altura de mi vida me parece de un mal gusto….eso, horrible, a lo mejor la Saccone no sabía, pero ella es la que lo conduce y me fui del programa”.

Pepe fue cortante diciendo que “no tolero, ya está, ya fue, ya se resolvió todo, ya estoy feliz, para qué meterme más en mierda, no?, no tiene mucho sentido, qué aporta? que aporta a nadie?. No es grave, pero no tengo ganas de sufrir, nada”.

El fenómeno de “Mi otra yo” en Netflix

La serie protagonizada por tres actrices, relacionada a las constelaciones familiares, es furor en Netflix.

“Mi otra yo”, una miniserie de ocho capítulos, viene siendo recomendada de boca en boca. La historia de estas amigas que van descubriendo cómo sus antecesores marcaron sus vidas, es un éxito de la tv turca y ahora su repercusión da la vuelta al mundo.

La plataforma Netflix está poblada por estos tiempos de series turcas y coreanas, que reemplazan un mundo de ficciones que supo ser el gran valor de las productoras latinoamericanas.

Aunque como cualquier telenovela, “Mi otra yo” produce adicción y alienta a maratonearla en un día; su contenido es liviano y no deja de ser elemental para hablar de un tema de moda como las constelaciones familiares.

Los productos están bien hechos, son masivos y los productores de Turquía encontraron la fórmula para copar el mercado, vender sus productos de ficción al mundo y las plataformas son la vía ideal para lograrlo.

“Mi otra yo” está protagonizada por Tuba Büyüküstün -quien le da vida a Ada-, Seda Bakan -en el rol de Leyla- y Boncuk Yilmaz -en el papel de Sevgi-. A ellas las acompañan Riza Kocaoglu, Firat Tanis, Murat Boz, Serkan Altunorak, Ali Bahadir Bahar, Füsun Demirel, Mehtap Demirel y Umut Kurt.

La producción fue dirigida por Burcu Alptekin (The Protector, The Gift) y contó con un guion de Nuran Evren Sit. Es una producción de OGM Pictures para Netflix.

