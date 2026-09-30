El peritrucho Herrero a juicio oral por desviar la investigación de un femicidio

Un nuevo juicio oral se avecina para el peritrucho Marcos Herrero. El 20 y 21 de mayo de 2027 será juzgado por Tribunal Oral Criminal nº6 de San Martín por mentir y desviar la investigación por el femicidio de Araceli Fulles en la localidad bonaerense de José León Suárez en 2017.

Tal como viene denunciando LA BRÚJULA 24 hace años, el expolicía de Río Negro se dedicó a ensuciar cuanta causa judicial le tocó participar. La mayoría de las veces lo hacía como perito de parte “para esclarecer”, lo que la Justicia no lograba. Pero su especialidad era, en realidad, inventar historias, plantar pruebas y culpar inocentes.

Ya condenado por plantar pruebas e inventar disparates en los casos Facundo Astudillo Castro, en Villarino, y Viviana Luna, en Mendoza; ahora el famoso adiestrador de perros deberá afrontar una nueva acusación en un debate oral y público que llevarán adelante los jueces Paola Carolina Mazzeo, María Inés Piñeiro Bertot y Javier Pablo Antonucci.

A diferencia de los expedientes mencionados, el de Fulles tiene un mayor agravante: las sucias maniobras del ahora imputado mandaron a la cárcel a tres inocentes: Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas.

La Justicia, en un principio, tomó en serio las pruebas y declaraciones de Herrero y condenó a prisión perpetua a los tres hombres. Lo aportado por el “superesclarecedor” era todo ridículo, como en todas sus investigaciones. Olores, papelitos y un montón de objetos fetiches de su propia colección como ropa interior y objetos personales que le atribuía a la víctima de turno.

Como la presión política y mediática apremiaba, un tribunal condenó a los “femicidas” con sólo “los positivos del perrólogo”. Aberración.

La Cámara de Casación Penal, cinco años después, y luego de un impecable trabajo de la ONG Proyecto Inocencia, revisó el fallo de primera instancia y lo anuló en duros términos. Sostuvo que había sido escandaloso y grave tomar en serio ese tipo de evidencias, que nada tenían de científicas.

En el pedido de elevación a juicio contra el peritrucho, la fiscalía de San Martín rememoró que el tribunal de alzada “dejó expresamente sentado que la valoración de la prueba de rastro canina en la causa originaria adoleció de vicios graves: ausencia de protocolo en la recolección de muestras odorológicas y en la cadena de custodia; falta de doble corroboración mediante dupla instructor-can independiente; omisión de respuesta a las objeciones defensivas relativas a la fiabilidad del can Alcón (propiedad particular del imputado, sin acreditación de capacidad bivalente); y cuestionamientos a la idoneidad del guía por antecedentes penales por delitos de similar naturaleza. En consecuencia, se ordenó la remisión de copias pertinentes a efectos de la investigación de eventuales delitos de acción pública”.

Además, la fiscalía señaló una serie de declaraciones falsas de Herrero durante el juicio oral. Diálogos inventados y contradicciones, con la sola intención de culpar a tres inocentes. No quedó claro si la fantasía provino de su propia imaginación o recibió el guion de alguien que necesitaba un “perejil mercenario” para cerrar el expediente.

La truculenta historia de Araceli Fulles es uno de los 20 casos que desarrolla El Coleccionista de Huesos, el libro del periodista Germán Sasso.