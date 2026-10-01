De Leo, sobre Zona Fría: "Si nos sacan la compensación, deberían reducir impuestos"

El diputado Andrés De Leo se metió en el debate por la quita de la Zona Fría con un planteo distinto: no solo cuestionó el recorte del beneficio para Bahía Blanca y gran parte de la provincia, sino que puso la lupa sobre el destino del fondo que se sigue cobrando en la factura de gas.

En diálogo con Germán Sasso por La Brújula 24, De Leo explicó que el régimen se financia con una compensación que pagan todos los usuarios de la red de gas natural, equivalente al 7,5% del valor de la tarifa. Según sostuvo, ese ítem aparece en la factura y está destinado a compensar los desbalances climáticos en las zonas más frías.

“El gobierno no elimina el 7,5%”, remarcó el legislador. A partir de eso, planteó la pregunta central: si se recorta el beneficio para buena parte de la provincia de Buenos Aires, pero el cargo se mantiene, “¿a dónde va a ir ese dinero si no va a compensar el subsidio de Zona Fría?”.

De Leo también rechazó el argumento de que el Estado nacional debía aportar fondos adicionales para sostener el régimen ampliado en 2021. Según su interpretación, esa afirmación “es falaz” y queda desmentida por informes del Ministerio de Economía.

El diputado comparó la situación con lo que, según él, ocurre con el impuesto a los combustibles, que debería destinarse a rutas, infraestructura y obras hídricas. En ese punto, advirtió que esos recursos terminan, en gran parte, en instrumentos financieros del Tesoro y no en las obras para las que fueron creados.

“Sí, la guita está, pero le dan un destino distinto del que fue creado”, sostuvo, al vincular ese esquema con la discusión por los fondos de Zona Fría.

En el caso de Bahía Blanca, De Leo puso como ejemplo el Fondo Hídrico y remarcó que, tras la inundación, esos recursos deberían tener impacto concreto en obras. Según dijo, existen más de 320.000 millones de pesos en letras del Tesoro vinculados a ese fondo, mientras la ciudad sigue necesitando infraestructura.

Sobre la Zona Fría, insistió en que Bahía Blanca y la región cumplen con condiciones técnicas para sostener la compensación. “No lo dice Andrés De Leo, lo dice el estudio de ENARGAS”, afirmó, al señalar que gran parte del sur bonaerense corresponde a una zona bioambiental fría.

El legislador planteó que, si el Gobierno decide quitar la compensación, al menos debería reducir impuestos. En cambio, sostuvo que los sectores medios, comercios, pymes y trabajadores vienen soportando mayores cargas a partir del aumento de tarifas y de los tributos asociados.

En el tramo final, De Leo también habló de la situación política local y dejó abierta la puerta a un proyecto propio para Bahía Blanca. “Vamos a avanzar con nuestro proyecto local y vamos a poner a consideración de los bahienses una agenda de reformas”, señaló.

“Bahía Blanca es una de las ciudades más importantes de la Argentina y necesita otra mirada, otra visión, otro paradigma de ciudad”, concluyó.