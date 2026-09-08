Susbielles dijo que ABSA invierte en agua, pero no en cloacas: "Queremos salir de este círculo de mierda"

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, endureció su postura frente a ABSA por los problemas cloacales que atraviesa la ciudad y aseguró que, si la empresa provincial no garantiza los fondos necesarios para realizar las obras estructurales, impulsará una iniciativa para que el Municipio pueda hacerse cargo de los trabajos.

“Queremos tener certeza de que va a estar ese dinero disponible y que las obras se van a realizar. Y si no las van a realizar, lo que nosotros vamos a pedir es que se ceda al Municipio la posibilidad de arreglar, de generar las obras y, por supuesto, de cobrar el porcentaje de la tarifa de agua que tiene que ver con la distribución”, afirmó Susbielles.

El jefe comunal explicó que esa alternativa requeriría avanzar con un proyecto de ley que deberá ser discutido en la Legislatura bonaerense, aunque dejó en claro que su prioridad continúa siendo que ABSA concrete las inversiones.

En ese sentido, anticipó que la próxima semana mantendrá una reunión con el gobernador Axel Kicillof y autoridades de la prestataria para buscar definiciones sobre el financiamiento. “Nosotros no vamos a esperar más”, advirtió.

Unos 27 kilómetros de colectores para renovar

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Municipio, Bahía Blanca necesita renovar aproximadamente 27.000 metros lineales de colectores cloacales, equivalentes a unas 270 cuadras.

Actualmente hay alrededor de 3.000 metros en ejecución, por lo que quedarían pendientes una cantidad cercana a los 24 kilómetros.

Susbielles calculó que completar ese recambio demandaría entre $8.000 millones y $10.000 millones. Tras cartón, contrapuso ese monto con las inversiones realizadas por la Provincia para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable.

“Son 150 millones de dólares que se han invertido. Pese a ello, tenemos condiciones de vida inaceptables para los vecinos. No tiene ningún sentido”, sostuvo.

Para Susbielles, después de la fuerte inversión realizada sobre el sistema de agua potable, resulta necesario resolver definitivamente el deterioro de la red cloacal. "Es el resultado de 80 años sin inversiones", sintetizó el jefe comunal.

“Yo quiero tener la ciudad seca, no quiero tener diez cuadrillas más. Quiero llegar como intendente a un día en que la ciudad esté seca, o que el intendente que venga la pueda ver seca”, señaló.

Las pérdidas volvieron a crecer

El jefe comunal también reconoció que durante los últimos meses hubo un retroceso en la situación de la red. No obstante, no ocultó su fastidio: "Algunos no hicieron un carajo los ocho años que estuvieron, hoy hacen videítos mostrando un deborde cloacal".

Según explicó, luego de las mejoras registradas durante la primera parte de su gestión, la cantidad de pérdidas había descendido hasta ubicarse alrededor de las 100 en toda la ciudad. Sin embargo, actualmente el número volvió a superar las 400.

“Hace seis meses atrás la cantidad de pérdidas estaba en alrededor de cien globales. Hoy estamos en un poquito más de cuatrocientas”, detalló.

Susbielles atribuyó la situación al deterioro acumulado durante décadas en la infraestructura sanitaria y remarcó que las reparaciones puntuales ya no son suficientes.

“No quiero que vengan a tapar el colector que tengo perdiendo o que cambien el camión desobstructor. Queremos salir de esta realidad, de este círculo de mierda por así decirlo, un círculo virtuoso que estamos viviendo los bahienses”, afirmó.

Reconocimiento a ABSA, pero con críticas

Pese al fuerte planteo, Susbielles destacó la gestión del actual presidente de ABSA y aseguró que la empresa dio respuestas que no habían existido durante años anteriores.

“Quiero ser justo. La gestión de (Hugo) Obed es la mejor gestión que ha tenido ABSA desde que se creó, porque estamos teniendo respuestas que nunca tuvimos”, señaló.

Sin embargo, diferenció esa evaluación de la situación de los desbordes cloacales, que calificó como “inaceptable”.

El intendente también reivindicó las inversiones provinciales realizadas en la ciudad, especialmente las destinadas a garantizar el suministro de agua, pero sostuvo que el Gobierno bonaerense debe completar ese proceso con el recambio de los colectores.

“Estoy agradecido con Axel (Kicillof) porque ha hecho obras por más de 150 millones de dólares de agua y ha generado una matriz de obra pública en Bahía Blanca como hace muchísimas décadas no veíamos. Lo que también le pido a la gente de ABSA es que lo cuide más al gobernador y que haga esa inversión”, expresó.

Y agregó: “Yo estoy acá para defender los intereses de los bahienses. Si alguno se enoja, no me interesa”.

“Lo más fácil sería que pongan los $10.000 millones”

Susbielles insistió en que su primera opción es que ABSA consiga el financiamiento y establezca un cronograma concreto para terminar con los problemas estructurales.

“Lo mejor es que pongan los $10.000 millones o que comprometan los $10.000 millones y que nos digan a los bahienses: con este plan de obras, en dos años no tienen más pérdidas”, ejemplificó.

Mientras tanto, indicó que deberán continuar las reparaciones y reforzarse los equipos que atienden los desbordes, pero consideró indispensable establecer un horizonte definitivo para renovar la infraestructura.

“Bahía Blanca tiene que tener un proyecto de largo plazo. No se puede vivir de esta manera”, concluyó.